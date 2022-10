AY DIOS â» La reacción del marido de Sheryl Rubio cuando Lasso le pidió una colaboración musical a su esposa (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Lucas Shapiro, el esposo de la cantante Sheryl Rubio , reaccionó luego de que el ex de su mujer le pidiera juntarse nuevamente para una colaboración. Cabe destacar que, recientemente la actriz y cantante venezolana volvió a su carrera en la industria musical luego de varios años sin cantar, por este motivo regresó a la música con el tema, Me Traicione , el cual es una balada pop de estilo romántico en la cual Sheryl trabajo con su amiga Gaby Noya.

Por este motivo, luego de unas pocas horas de haber sido estrenado el tema en todas las plataformas digitales, el cantante venezolano y ex pareja de Sheryl, Lasso , no tardó en escribirle a la artista para pedirle a ella y su amiga que hicieran una colaboración de este tema. Ahora bien, sin publicar si aceptará o no hacer un remix, ya se ha viralizado el hecho de que la ex parejita podría juntarse para trabajar juntos nuevamente.

En este caso, Sheryl parece estar de acuerdo con la idea, sin embargo su esposo el odontólogo estadounidense mejor conocido en redes como Shaps Wade , publicó un video en tiktok donde reaccionó al video de Lasso con una cara muy seria , que a pocas palabras buen entendedor.

Finalmente, usuarios en redes no pudieron evitar bromear de esta polémica expresando Ya se emput0 el marido, Esta gente si sabe de marketing, Gracioso pero no gracioso de risa, gracioso de raro.

