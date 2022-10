Ariel José Martínez Camacho: «Tengo ganas de volver a jugar ante mi gente»

Entornointeligente.com /

Este miércoles partieron a Japón los atletas que defenderán los colores de la franquicia “Dragones” de Chunichi en la venidera temporada. Son los casos de Raidel Martínez, el debutante Yariel Coujil y el receptor Ariel José Martínez Camacho.

El matancero Ariel, campeón con los “Cocodrilos” en la 59 Serie Nacional, se recupera satisfactoriamente de la lesión que sufrió en el tercer juego de la gran final ante los “Toros” de Camagüey.

Ariel José Martínez Camacho, quien estará por tercer año consecutivo en el béisbol japonés, hará la parte final de la recuperación con su club.

«Voy mejorando cada día, los doctores que me vieron en el hospital Frank País me ordenaron un tratamiento con células madres y pienso que en menos de 30 días regresaré a los entrenamientos en Venezuela».

El receptor matancero, dijo que, aunque aspira representar a Cuba en el Preolímpico que iniciará el 22 de marzo en Arizona, no va a forzar nada.

«Estoy optimista, creo que puedo ayudar al conjunto. A veces cuando llegan estas lesiones uno no regresa igual en cuanto a la forma deportiva. Si no estoy bien, es mejor darle paso a otro atleta que sí pueda rendir al máximo».

Ariel José Martínez Camacho se lesionó en su mejor momento de la temporada.

«Pasa en el deporte. Es cierto que estaba en una forma impresionante, lo mismo física que mentalmente, hacía mucho tiempo no me sentía de esta manera. Vamos a ver si cuando regrese puedo encontrarme con ese rendimiento».

Oriundo de la ciudad de Matanzas, considera que este año debe tener más oportunidad con los “Dragones” en las Grandes Ligas.

«Es mi tercer año, ya tengo que dar el salto de calidad, es lo que tengo en mi mente. Ojalá la lesión no me atrase. Voy con la mentalidad que tendré un buen torneo y que me darán más oportunidades».

Ariel José Martínez Camacho, quien es uno de los grandes prospectos del béisbol, le envió un mensaje a la afición de Venezuela, que los apoyó desde el mismo inicio de la Serie Nacional.

«Estoy muy contento con la afición que siempre confió en nosotros, lo demostraron con ese gran recibimiento que nos hicieron. Nadie se quedó en la casa, todos se lanzaron a las calles a celebrar con nosotros. Eso dice mucho del amor que le tienen a nuestro equipo, me voy con esas imágenes en mi cabeza. Salgo por un tiempo, pero tengo ganas de volver a jugar en ese terreno Victoria de Girón y ante mi gente».

