A la educación vial «le pasan por el lado» en el país

Al recorrer Caracas se puede evidenciar algo importante y es que los ciudadanos (tanto peatones como conductores) no siguen la señalización, lo que demuestra la poca educación vial que hay en el país, según expertos y transeúntes.

«Los peatones hacen más caso que los conductores porque no les queda más remedio», explicó a 2001, la urbanista Ariana Tarhan.

Resaltó que «la gente camina con miedo para cruzar las calles, incluso para caminar por las aceras». Según lo que comparte Tarhan, esto se debe a la agresividad de los conductores de transporte público, vehículos y motos. Tornando así a la circulación peatonal como una actividad de riesgo.

Esto también pasa con los ciclistas, quienes se ven en riesgo de arrolamiento por carros que no respetan la distancia establecida en las calles. En ocasiones hay motos que toman las vías especiales para ciclistas.

Educación víal En cuanto a la educación vial, que celebra su día cada 5 de octubre, la urbanista aseguró que en Venezuela no se promueve cuando debería enseñarse desde primaria.

Entre lo básico que debe ponerse en práctica sobre la educación vial y que no se respeta en el país son los semáforos y las señales de tránsito. Además, se conoció que en el país no hay cifras exactas del número de accidentes en las vías.

Mientras algunos conductores no respetan la señalización del semáforo y ponen en peligro sus vidas (y la de otras personas) al acelerar cuando está en rojo, otros reciben infracciones porque no entienden las señales que indican que no se pueden estacionar.

No hay respeto En un recorrido de 2001, el equipo reporteril encuestó a los ciudadanos sobre las infracciones que más se dan en las calles de Caracas y la problemática principal son los transeúntes que no cruzan sobre el rayado peatonal.

En el caso de los choferes, peatones aseguran que no manejan a una velocidad discreta y aceleran cuando las luces del semáforo no lo permiten.

Juan Arrioja, camionero, expuso que muchos peatones «se lanzan a la vía» incluso cuando hay vehículos en movimiento. Por su parte, Andreina Ortega, ciudadana, asegura que los carros estacionan sobre el rayado peatonal, obstaculizando su paso.

El chofer Antonio Medina comentó que las personas «andan saltando de carro en carro» e incluso saltan las vallas en medio de las calles, las cuales separan las vías y son imposibles de cruzar si no se saltan.

Además, varios transeúntes detallan que muchos conductores se molestan cuando hay un grupo de gente cruzando y tocan la bocina del auto, para indicar que se apuren.

