15 muertos y 44 heridos en prisión

Latacunga. (AFP)- Un motín seguido de brutales choques entre reclusos deja 15 muertos, la mayoría desmembrados, y al menos 44 heridos en una prisión del centro andino de Ecuador, sumido en la peor crisis carcelaria de su historia a causa de pugnas del narcotráfico. La revuelta estalló en la cárcel de Latacunga, al sur de Quito y capital de la provincia de Cotopaxi. A pesar del despliegue de 600 militares y policías, los disturbios continuaron este martes. «En el transcurso de la mañana (…) hemos tenido once personas heridas», dijo Oswaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi. En los dos días de enfrentamientos han muerto 15 presos y 44 están heridos, según el más reciente balance oficial. «Es muy penoso decirlo, pero los cuerpos están la mayoría desmembrados», sostuvo Franklin Poveda, defensor público (de oficio) de la provincia. Según versiones oficiales, los internos se trenzaron en una lucha a cuchillo y disparos. Nuevas detonaciones se oyeron temprano afuera del penal, lo que obligó a la evacuación del personal administrativo, detalló el SNAI, organismo estatal encargado del sistema penitenciario. Fuera de la cárcel mujeres en llanto gritaban los nombres de sus familiares. «No me dicen nada. Hace un mes se quemó mi casita con mi hijo y ahora mi otro hijo no sé si está vivo o muerto», dijo a la AFP Inés Puente, de 70 años y quien llegó al lugar vestida totalmente de negro. Las autoridades cercaron la prisión con vallas metálicas. El trajín de ambulancias era incesante. Familiares igualmente desesperados increparon a los policías ante la falta de información sobre sus allegados.

Miércoles 05 Octubre, 2022

