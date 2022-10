Real Madrid vs Shakhtar: Ancelotti busca batirse a sí mismo en un récord europeo del Real Madrid

Entornointeligente.com /

E l exuberante arranque de temporada del Real Madrid , en el que solo conocía la victoria, se detuvo con el 1-1 ante Osasuna. «Lo vamos a arreglar pronto», dijo Ancelotti en la noche del domingo. Esa inmediatez tiene ante el Shakhtar su momento. Con seis puntos en las dos primeras jornadas de esta Champions (Celtic y Leipzig), el camino hacia los octavos de final lo puede dejar allanado por completo el equipo de Ancelotti en su doble duelo ante los ucranianos.

Lo tendrá que hacer, eso sí, sin Courtois, aún lesionado, y con Modric de vuelta pero sin estar al cien por cien. Ceballos es la otra baja tras sufrir ayer unas molestias en el entrenamiento de ayer.

Ganar los tres primeros partidos de la Copa de Europa es algo que no logra el Real Madrid desde la temporada 2014-15, la segunda de Ancelotti en la casa blanca y en la que defendía la corona recuperada en Lisboa y que ponía la cuenta de Champions en 10. En aquella campaáa, el Madrid se quedó en semifinales por aquel gol de Morata en el Bernabéu . Nadie la recuerda en un club en el que lo que no sea ganar parece no existir. Pero de esa campaáa data el mejor arranque en una Copa de Europa entre las 52 ediciones que han jugado los blancos antes de arrancar la actual.

Habituado ya a que en su camino se crucen récords de todo tipo para hacer de su carrera una cargada de singularidades extraordinarias en el mundo de los entrenadores, Ancelotti mira ahora a aquel camino en el que cayeron de manera consecutiva Basilea, Ludogorets y Liverpool en la fase de grupos y después el Schalke 04 en Alemania, 0-2 para después llevarse un buen susto en Madrid (3-4).

