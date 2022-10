Quinteros critica el arbitraje, hace potente reflexión sobre la pasada suspensión del clásico y aclara su futuro

Entornointeligente.com /

Luego del intenso empate (0-0) entre Colo Colo y la Universidad Católica, Gustavo Quinteros tomó la palabra en conferencia de prensa y habló fuerte.

El técnico albo analizó el partido y señaló que su equipo mereció mejor suerte: » Me queda una sensación a poco, porque hicimos todo el gasto para ganar el partido. Jugamos el 90% del partido en campo rival. Generamos situaciones, me voy conforme. Nos faltó estar más claros».

Luego, un periodista le habló del buen arbitraje de Roberto Tobar, lo que el DT refutó de forma clara.

» No coincido con el buen arbitraje. Tendría que haber sido expulsado (Clemente) Montes y (Ignacio) Saavedra metió un planchazo para ‘naranja’. Son opiniones que podemos tener distintas y hay que respetar (…) Me parece bárbaro que deje jugar, pero hubo situaciones que eran amarilla. Montes era segunda amarilla. Unos dicen que dirigió bien, yo digo que no. Me gusta mucho cuando dejan seguir la jugada, pero cuando las faltas son reiteradas y si corresponde roja también».

Luego, a Quinteros le preguntaron por su futuro y las supuestas ofertas que tiene.

» Me han llamado dirigentes para dos selecciones, equipos de Arabia, de Sudamérica, de otro fútbol acá cercano. A todos les dije lo mismo. Estoy en Colo Colo, pienso en Colo Colo, quiero ser campeón con Colo Colo. Todas las intenciones me ponen orgulloso, que suene mi nombre, me motiva más, pero hoy estoy totalmente enfocado en Colo Colo. Si hay alguna opción será analizada, pero hoy no pienso en otra cosa que cumplir el objetivo. Después veremos. Siempre la prioridad va a ser Colo Colo».

Finalmente, el técnico habló sobre la pasada suspensión del clásico, luego de que se rechazara jugar el domingo por los problemas que tuvo el Monumental en el sector Cordillera tras el «arengazo».

«(La semana) Fue caótica porque hay personas que toman decisiones en el fútbol que no son capaces. Hay decisiones que se toman que perjudicaron a la institución, a la gente que vino. Alguien sin siquiera revisar cómo estaba la situación, suspende el partido. Hay cosas que hay cambiar y no perjudicar a las instituciones como lo están haciendo. Lo que yo vi esta semana fue una institución tratando de solucionar un accidente, comprometida para dejar todo perfecto, lo hizo, gastó un montón de dinero y no se pudo jugar. No es un tema de la institución. Es un tema de personas que toman malas decisiones «, cerró.

