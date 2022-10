Perú en la OEA: es necesario fortalecer la integración regional en las Américas

Entornointeligente.com /

Durante el Foro Empresarial, en el marco de la 52° Asamblea General de la OEA», Roberto Sánchez destacó los acuerdos subregionales de comercio que se generan al interior de la Organización de los Estados Americanos. «Hoy es un importante momento para fortalecer la integración regional en las Américas al ser una región que se encuentra libre de tensiones bélicas», dijo. En ese sentido, señaló que es trascendental asegurar la paz, estabilidad política y el diálogo como mecanismos de solución de diferencias. «En la actualidad hay más de cinco acuerdos de integración, como por ejemplo la Comunidad Andina, la Comunidad de El Caribe, Mercosur, la Alianza del Pacífico. Además, por lo menos hay 75 acuerdos de comercio bilaterales en toda América», indicó. «Si hablamos de integración, también podemos hablar de los diversos acuerdos comerciales que tenemos en la región. Este intercambio, no solamente de bienes y servicios, sino también de nuestra forma de ver el mundo y el flujo de personas, que nos obliga a repensar la movilidad de personas en nuestra región», añadió. El ministro resaltó que Perú tiene una economía abierta al mundo, con más de 56 acuerdos comerciales que integra al país con el mercado externo. «En el caso del Perú hay inversiones que también necesitan reenfocarse, no solamente hablamos de la minería y la necesidad de que sean más competitivas, con tecnologías limpias, mitigación, sostenibilidad», dijo. Añadió que en la actualidad el Perú posee una estabilidad macroeconómica, con más de 70 mil millones de dólares de reservas internacionales que fortalecen la economía, con crecimiento del PBI, con récord de exportaciones y con un récord histórico de tributos. Sin embargo, aún no el país no supera, a nivel emocional, lo causado por la pandemia del covid -19 que causado más de 200 mil fallecidos. Roberto Sánchez enfatizó que la región y el mundo ya no es el mismo después de la pandemia, porque ahí hubo un punto de inflexión importante. Repensar nuestras instituciones «Las crisis institucionales, políticas y económicas creo que aperturan un espacio de oportunidad para repensar nuestras instituciones. Es el inmenso reto de no sentirnos desbordados», manifestó. En ese sentido, el titular del Mincetur comentó que los países de las Américas tienen importantes desafíos, como impulsar el empleo, la dignidad y el buen vivir de las personas, además de la autodeterminación de los pueblos. «Este panel, estas reflexiones, son una importante oportunidad para rehacer y repensar cómo seguir convirtiéndonos en una región que tiene mucho que celebrar, sus culturas, su gente. Aquí se reafirma que solo el diálogo, el respeto, el intercambio pueden refundar la gran crisis civilizatoria que vive el mundo», comentó el ministro Sánchez. La 52° Asamblea General de la OEA reúne a representantes de la Asociación de Exportadores (Adex), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), además de organismos Internacionales y embajadas extranjeras acreditadas en el Perú. En el evento, se realizó la apertura de la «Mesa de Comercio Exterior: Oportunidades y retos de la participación en el comercio exterior regional». ¿Nuevo récord histórico? Las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron un máximo histórico en el 2021 y en los primeros siete meses del 2022 ha crecido en 15% interanual, totalizando 36,954 millones de dólares. Es probable que, a fin de año, las exportaciones peruanas logren un nuevo récord histórico (65,000 millones de dólares), gracias a los altos precios registrados, así como a los mayores niveles de producción en casi todos los sectores de nuestra economía y en casi todas las regiones del interior del país, previó Mincetur. Más en Andina: La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, aseguró que existe en almacenes 171,000 toneladas del fertilizante urea, importadas por cinco empresas para abastecer el mercado nacional para los próximos tres meses https://t.co/pIQO2zKvcE pic.twitter.com/FAIpADrIiq

