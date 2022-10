Movistar anunció plan de inversión para fortalecer sus operaciones

Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- Movistar está llevando a cabo un plan de inversión con el objetivo de fortalecer sus operaciones en Venezuela, por ello se espera que destine cerca de 270 millones de dólares a fin de actualizar los sistemas y redes , junto a equipos de telecomunicaciones.

«Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como empresa de telecomunicaciones. Nuestra economía ha venido dando signos de reactivación y queremos formar parte de esa recuperación, crecer e ir al ritmo que nuestra capacidad permite. Estamos recuperándonos, revirtiendo una etapa de baja inversión en los últimos años, aun así, todavía nos queda camino que andar y muchos esfuerzos que realizar», precisó José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Telefónica.

Movistar y la cobertura 4G+ La directora de Tecnología de Telefónica Movistar, Esther Borges afirmó que hay 57 ciudades en Venezuela con cobertura 4G+ .

Se espera que la empresa cierre este año con más de 1000 acciones , las cuales se están expandiendo en tecnología LTE. La compañía ha aumentado cerca de un 370% el mantenimiento preventivo de la red en relación a 2020.

«Este año lanzamos los planes Movistar Plus de 4GB y 10GB , consolidándonos como la única empresa con una oferta de navegación con esta capacidad. Próximamente, estaremos incorporando planes con mayores cupos», puntualizó Rodolfo Campa, director de Go to Market B2C de Telefónica | Movistar.

