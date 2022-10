Entornointeligente.com /

Daniel Salinas (archivo, febrero de 2022).

Foto: Federico Gutiérrez

Manini, sobre eventual renuncia de Salinas al MSP: «No nos sorprende y hay que respetar su decisión» Publicado el 4 de octubre de 2022 Gobierno nacional 2 minutos de lectura El ministro dijo que tiene un horizonte para ir «redondeando» su actividad y mencionó el desgaste que generó la gestión de la pandemia de coronavirus como uno de los motivos de un posible alejamiento. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, evalúa retirarse del cargo antes de que termine el mandato, según comentó este martes en declaraciones a la prensa. Dijo que todavía no lo habló con el presidente Luis Lacalle Pou, pero que lo hará «oportunamente»: «Ya tengo un horizonte también para ir redondeando mi actividad», marcó.

Aseguró que tiene «varios caminos» para «ir cerrando» y valoró que hay varias iniciativas de servicio a la comunidad que están en curso y seguirán su rumbo hasta enero, en las que le gustaría participar, y también adelantó que tiene un «entregable en los próximos meses importantes», dando a entender que está trabajando en un proyecto en particular que deberá cerrar próximamente.

Salinas dijo que está «valorando que no hay que eternizarse en los cargos» y comentó: «Estos tres años han sido nueve años de mi vida y un gran sacrificio de parte de mi familia», en referencia a que su gestión fue altamente demandante, marcada por la pandemia de coronavirus.

«Entonces, creo que es momento, de alguna manera, de redondear la actuación en forma firme y ordenada, sobre todo ordenada, consensuada, sin fisuras», agregó. Apuntó que ha vivido su paso a la cabeza del Ministerio de Salud Pública con «una responsabilidad enorme; un compromiso con el pueblo, la nación, el gobierno, la coalición, pero sobre todo con la gente», y lo ha tomado «con un grado de responsabilidad extrema».

Por otra parte, consultado sobre una posible candidatura dentro de su partido, Cabildo Abierto (CA), Salinas remarcó que «no son tiempos electorales» y comentó: «Voy a reiterar una frase que dije en algún momento, soy 95% médico».

Salinas también mencionó el resultado negativo de su candidatura a la dirección de la Organización Panamericana de la Salud, que algunos representantes de su partido relacionan con el momento en el que el gobierno firmó el decreto que flexibiliza las políticas antitabaco. Consultado al respecto, el ministro de Salud dijo: «En mi criterio, hay que respetar todas las opiniones, no tengo una determinante. Además, Uruguay está sobrerrepresentado en organismos internacionales».

Según Manini, alejamiento de Salinas sería «por razones estrictamente personales y familiares» En tanto, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, señaló este martes en rueda de prensa que el lunes mantuvo una conversación con Salinas sobre el tema, en la que le expuso su intención de dejar el cargo «en los próximos meses» por razones «estrictamente personales y familiares», además del desgaste que hubo en los tres años de «intensísima actividad, en los que tuvo que enfrentar un problema muy grande» y que «todos» piensan que lo hizo «con muy buena nota». «No nos sorprende y simplemente hay que respetar su decisión. Él tiene muchos objetivos aún para cumplir en estos próximos meses en el ministerio», sostuvo.

Manini fue consultado por la prensa sobre cómo se explica que alguien que estaba candidateado para asumir un rol a nivel internacional, en la OPS, días después diga que se tiene que dedicar a temas familiares y debe dejar su cargo. Contestó que lo de la candidatura a la OPS de Salinas hay que mirarlo «como un servicio al país», ya que Uruguay era «el principal beneficiario si él era designado para ese cargo» e «indudablemente él no podía negar esa posibilidad», por eso fue que tuvo «esa intención de postularse», pero «una cosa no quita la otra». Manini insistió con que la decisión de Salinas obedece a una «situación personal» del ministro, «que ya la había trasladado desde hace tiempo, había quedado en un compás de espera y ahora se cristalizará».

Por último, en cuanto a una eventual campaña política que lo incluya a Salinas, Manini dijo que no han hablado del tema político y «no es el momento de plantearlo». «Se verá recién para 2024 cuáles son las posibilidades y la eventual participación o no del ministro, pero ese es un tema que hoy no está planteado», subrayó. Sobre quién sucederá a Salinas en el cargo, Manini contestó que es posible que sea la cabildante Karina Rando, actual directora general de Coordinación de la cartera.

