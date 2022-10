Madrid prorogherà gli abbonamenti gratis ai treni locali anche per il 2023

Entornointeligente.com /

MADRID — La misura ha raccolto ampio consenso popolare. E il governo adesso punta a estenderla al di là di quanto previsto inizialmente. Si tratta degli abbonamenti ai treni locali e a media percorrenza resi gratis come misura straordinaria anti-inflazione. «Il prossimo anno, manterremo la gratuità di questi trasporti di titolarità statale», ha dichiarato la ministra del Tesoro, María Jesús Montero.

Da quando sono stati messi a disposizione, lo scorso 1 settembre, sono già stati emessi circa 1,5 milioni di questi abbonamenti. La buona accoglienza della misura, messa in evidenza dal governo, viene sottolineata anche, ad esempio, da un sondaggio di 40db pubblicato proprio ieri da El País e Cadena Ser: oltre l’80% si dice infatti d’accordo con il provvedimento, lanciato dal premier Pedro Sánchez e la sua squadra come parte di un pacchetto volto ad attutire l’elevata inflazione, risparmiare energia ed incentivare i trasporti pubblici.

Ora, secondo Montero, l’intenzione è di rendere questa politica «strutturale» per il prossimo anno. Motivo per cui il goveno ha stanziato nel progetto di legge di bilancio presentato oggi quasi 700 milioni di euro come copertura per finanziaria. «Vogliamo vedere i risultati concreti che può garantire il trasporto pubblico per quanto riguarda la transizione ecologica», ha aggiunto la ministra.

Come sottolinea l’Efe, l’annuncio è stato criticato dal leader dell’opposizione, il popolare Alberto Feijóo. che ha definito la misura «squilibrata» e «ingiusta», in quanto non riguarda il trasporto pubblico su strada. A detta sua, «sarebbe logico» garantire un abbonamento simile anche agli utenti di zone in cui non ci sono treni e che usano autobus.

Oltre all’abbonamento gratis per i treni, il governo ha annunciato di voler mantenere nella legge di bilancio per il prossimo anno anche altri aiuti, come il bonus affitto per giovani tra i 18 e i 35 anni da 25o euro o il bonus cultura per 18enni da 400 euro.

