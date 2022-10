Liga FUTVE: Así se despide el Caracas FC del goleador Samson Akinyoola (+Video)

Entornointeligente.com /

Desde hace un tiempo atrás se sabía que la salida de Samson Akinyoola del Caracas FC era un hecho, pero este martes el club capitalino le realizó una emotiva despedida. El delantero beninés jugará en Zamalek Sporting Club de la Primera División del fútbol egipcio.

El africano arribó al Caracas para la temporada 2021 y desde entonces se volvió un referente en el ataque «rojo», aportando con goles todo su potencial, mismo que fue suficiente para dar un salto de calidad desde Venezuela, a Egipto.

En el vídeo de despedida preparado por los «Rojos del Ávila», se muestran los mejores momentos de este delantero con el equipo de la capital, donde disputó el torneo local y también competiciones continentales.

Akinyoola jugó un total de 5.736 minutos en 67 partidos con el Caracas FC, anotando 28 goles y repartiendo 11 asistencias, entre la Liga FUTVE y la Copa Libertadores.

Como dato adicional cortesía del equipo capitalino, este atacante nacido en el año 2000 le dice adiós al club avieño siendo el jugador africano con más goles (18) en una temporada del torneo local, superando el registro de Ibrahim Salisú y el quinto extranjero con más tantos (24) en la historia de este club.

