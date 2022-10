Entornointeligente.com /

Santiago Scotto tras el gol de Defensor Sporting a Liverpool, en el estadio Luis Franzini (04.10.2022).

Foto: Alessandro Maradei

Defensor le ganó 3-0 a Liverpool y está entre los cuatro mejores de la Copa Uruguay Publicado el 4 de octubre de 2022 Escribe Rómulo Martínez Chenlo en Fútbol 2 minutos de lectura El rival en semifinales saldrá del partido Torque – Progreso. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Defensor Sporting se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Uruguay al derrotar en el Franzini a Liverpool 3-0 con goles de Santiago Scotto, Andrés Ferrari y Juan Manuel Jorge.

Los violetas ahora buscarán un lugar en semifinales –que serán de ida y vuelta– ante el ganador del partido entre Torque y Progreso, que jugarán el miércoles en el Parque Viera.

Hermoso partido para privilegio de esta primera edición de la Copa Uruguay, que mezcló todos los estamentos del fútbol institucionalizado del país y que ahora tiene sólo siete clubes profesionales entre los mejores que definirán la copa.

En juego Una cancha preciosa, una hermosa tarde y bastante buena presencia de público, a pesar del horario de martes de tarde, fueron el set de un partido interesantísimo.

La tensión entre la definición del Clausura, del Uruguayo y esta envidiable situación de buscar un lugar en las semifinales de la Copa, llevó a los cuerpos técnicos a armar sus oncenas con pocos habituales entre los que partido a partido salen como titulares, pero con muchos de los que domingo a domingo aparecen en los formularios del máximo torneo de la primera división.

Lo ganó Defensor con su equipo pleno de juveniles y el Chino Álvaro Navarro; y Liverpool, que también se plantó con muchos jóvenes y otros que no están entre los titulares actuales, hizo un gran partido.

Golazos Iban sólo cuatro minutos de juego, y a pesar de que Defensor se mostraba como superior en esa primera mínima muestra, nada podía hacer prever que en ese instante Santiago Scotto sacara un derechazo fulminante con el que los violetas se pusieron arriba en el partido. Fue un ataque de izquierda a derecha de Andrés Ferrari, que peleó la pelota, cruzó para Anderson Duarte, y a la salida del despeje de Liverpool la pelota le quedó al ex Torque, que sacó un gran remate venciendo inapelablemente al salteño Sebastián Lentinelly.

Apenas unos minutos después una intensa carga de Liverpool terminó en un estupendo remate de Matías Silva qué dejó estremeciendo el travesaño del arco que da a la playa Ramírez.

No llegó al empate el equipo de Belvedere, no porque no lo haya buscado, y los locales, así como defendían bien, estaban prontos para lograr más: en media hora de juego llegó el segundo gol de Defensor.

En una jugada bien armada a cuatro toques y extrema velocidad, el jovencito Ferrari definió con gran remate en el área venciendo nuevamente a Lentinelly. Fue un gran cambio de frente para el pique al vacío de Duarte, que ganó la línea, se metió al área y la sacó atrás para Juan Boselli, que a su vez la puso por delante del punto penal para que Ferrari remachara el arco negriazul.

Fue fundamental esa ventaja con la que el violeta se fue al vestuario, porque le permitió administrar las cargas y la peligrosidad de Liverpool en la segunda parte, cuando Matías Dufour tuvo mucho y muy buen trabajo.

Otro golazo Cuando parecía que podía llegar el descuento, el juvenil Juan Manuel Jorge, de 18 años, hizo un impresionante golazo que definió absolutamente la condición de Defensor como primer semifinalista de la Copa Uruguay. Fue una pelota larga para Ferrari en la que Lentinelly debió salir a cortar fuera del área; lo hizo bien y fuerte, pero pasando la mitad de la cancha venía Jorge, que había ingresado en el primer tiempo y en su primer toque había estado a centímetros de anotar. Esta la apretó de zurda desde lejos, muy lejos, y la pelota haciendo sapitos besó las redes, como Defensor la semifinal.

Una posición de privilegio la del equipo de Marcelo Méndez, que el sábado se desviste de la Copa Uruguay y se pone la camiseta del Clausura, buscando un triunfo que también lo coloque en la definición de los otros campeonatos.

