Angelina Jolie detalla supuestas agresiones de Brad Pitt en documentos judiciales

Angelina Jolie detalló supuestas agresiones de su exmarido Brad Pitt, en el marco de una disputa legal sobre una propiedad que ambos tenían en Francia, de acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa estadounidense el martes. La estrella de 47 años afirmó en el documento consignado en un tribunal en Los Ángeles que Pitt la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en septiembre de 2016, cuando los actores de Hollywood hacían pareja. «Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del baño», dice el texto de acuerdo con la publicación especializada Variety. «Pitt golpeó el techo del avión varias veces, obligando a Jolie a salir del baño» «Cuando uno de los niños verbalmente defendió a Jolie, Pitt se lanzó hacia su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo», agrega el relato judicial, de acuerdo con Variety. «Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se lanzó de espaldas contra los asientos hiriendo a Jolie en la espalda y el codo», detalla. «Pitt ahorcó a uno de los niños y golpeó el otro en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando». El actor, que acumula décadas de éxitos en Hollywood, fue investigado por las autoridades federales, prosigue el documento, pero ninguna acusación fue formalizada. Sus representantes no han respondido hasta el momento pedidos de la AFP sobre el caso. Jolie inició los trámites para divorciarse de Pitt en ese mismo año, poco después del supuesto incidente. Padres de seis hijos – tres biológicos y tres adoptados -, Pitt y Jolie enfrentaron una amarga lucha por su custodia, que ahora se prolonga por motivos materiales. Chateau Miraval Las nuevas revelaciones que retumban en la prensa estadounidense este martes forman parte de una contrademanda de Jolie en medio de una disputa legal por un viñedo en Francia que pertenecía a la pareja. Jolie vendió su participación del Chateau Miraval hace un año a Tenute del Mondo, una filial del conglomerado de bebidas Grupo Stoli del multimillonario ruso Yuri Shefler. Pitt demandó en febrero diciendo que «Jolie buscaba infligirle daño», con la venta, y describió a Shefler como «un extraño con asociaciones e intenciones venenosas». El documento consignado entonces afirma que Shefler «mantiene relaciones personales y profesionales con personas del círculo interno de Vladimir Putin». Yuri Shefler, cuyo Grupo Stoli está basado en Letonia, ha sido crítico de Putin. Pitt afirmó además que la pareja había llegado a un acuerdo para no vender su parte sin el consentimiento del otro, sin embargo Jolie niega la versión, y argumenta en los nuevos documentos que Pitt supeditó la compra de su parte a que ella firmara un acuerdo de confidencialidad que «le prohibiría hablar sobre el abuso físico y emocional» supuestamente causado por el actor. Una fuente que sigue el caso dijo que Jolie había decidido vender su parte de la propiedad debido a que ni ella ni sus hijos «habían podido regresar» al Chateau Miraval, y que la actriz realizó varias ofertas a su exesposo antes de cerrar el negocio con Shefler. De acuerdo con la fuente, la demanda de Pitt «es parte de una falsa narrativa» y «la verdad aún no ha salido a la luz». Pitt y Jolie se volvieron pareja luego de interpretar a los asesinos en la película de 2005 «Sr. y Sra. Smith». En ese momento Pitt estaba casado con Jennifer Aniston.

