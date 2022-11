Petro habló de fecha probable para reapertura de la frontera con Venezuela

Entornointeligente.com /

Por Noticias Caracol

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Desde Venezuela, el ministro de Defensa del chavismo, Vladimir Padrino, habló del restablecimiento de las relaciones militares. «He recibido instrucciones del comandante en jefe de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), Nicolás Maduro, de establecer contacto de inmediato con el ministro de Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares», dijo López.

El presidente Gustavo Petro no dudó en referirse al tema: «Tiene que restablecer las relaciones comerciales, culturales, sociales, familiares, incluso, y militares, de todo tipo. Son comisiones que ya existían, ya existía una institucionalidad que se creó durante incluso décadas, que ahora hay que volver a reconstruir para que se ponga en marcha todo el proceso».

Por el momento, el presidente explicó que no hay nombramientos diplomáticos. «Mientras no se normalicen las relaciones, no hay embajadores. En este momento, el canciller ha hecho contactos con el otro gobierno para ir procesando la apertura de la frontera», dijo Gustavo Petro.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com