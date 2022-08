2021. Duas pessoas morreram na sequência de dádiva de sangue

Entornointeligente.com /

Duas pessoas morreram em 2021 depois de terem sido submetidas a um processo de transfusão de sangue ou derivados,

De acordo com as informações esta terça-feira avançadas no «Relatório de Atividade Transfusional e Sistema Português de Hemovigilância 2021», do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, um dos pacietes encontrava-se na faixa etária dos 40 aos 49 anos e o outro na faixa etária dos 80 aos 89 anos, sendo que uma das mortes ocorreu na sequência de um erro. No outro caso, o paciente terá sido alvo de uma reação adversa mas não houve imputabilidade associada à falha que culminaria no óbito.

Em 2021 foram contabilizadas 273 reações adversas em recetores, sendo que, oito delas estiveram relacionadas com a administrção da unidade errada, sete com a incorreta identificação do doente e cinco com a administração do grupo sanguíneo errado.

Apesar destes números registou-se naquele ano uma «inversão da tendência da diminuição do número de dadores e de dádivas de sangue que se registava em Portugal desde 2008».

No ano passado, deram sangue mais de 204 mil pessoas, resultando assim em mais de 310 mil dádivas. 83,08% eram considerados dadores regulares, sendo que os restantes 16,92% doaram sangue pela primeira vez naquele ano.

Destas pessoas, 18 tinham sido diagnosticadas com Hepatite C, 15 com HIV e seis com Hepatite B.

Além disso, foram recusadas 56.892 dádivas, sendo que dessas, 10.988 foram por baixos níveis de hemoglobin, 4.166 por viagens, 2.935 por comportamentos de alto risco e 1.016 por síndrome gripal.

LINK ORIGINAL: iOnline

