2020: Hablando algo de una crisis planetaria

“Los acontecimientos y periodos de la historia hasta el presente, han demostrado que hemos evolucionado, progresado. A partir de ahora, estaremos atónito a lo que viene con el Petro-Yuan-Oro que será la mayor leyenda del futuro” I.M.

De los más de 30 millones de [email protected] ¿Cuántos habrán entendido o podrán comprender la estrategia geopolítica que está llevando a cabo el presidente Nicolás Maduro con el Petro para protegernos de la debacle mundial que se nos avecina? Un tema de debate de toda índole “filosófica” sobre la mesa por la supervivencia. Trataré en lo posible –nada fácil para explicar a tanta gente- de exponer algunas líneas, aunque sucintas, muy pertinentes o acertadas a un tema con tantas aristas, que puedan orientar esta materia tan ignorada o desconocida, y tan preocupante para Venezuela y el mundo. Cada uno debe indagar, consultar, investigar y ampliar lo que está poniendo en erupción la economía mundial

Redundo de nuevo que cuando en el 2018 escribí los artículos sobre el Petro: El Petro, el hechizo por el que quieren desaparecer al mago Maduro y El Petro terminó de amenazar al dólar y ahora estamos peligrosamente amenazados , manifestaba –y manifiesto- lo que está por venir a escala planetaria en el mundo financiero de los EEUU, “mundo” que está en jaque y que dará paso al Nuevo Orden Económico Mundial NOEM. Ese modelo estadounidense que será historia como la época cavernícola hasta la contemporánea. Ellos van a luchar… pero la historia, es un cementerio de imperios vencidos y caído, y de otros venidos

Lo anterior nos revela ¿o devela? que la lucha por la supervivencia de esta potencia hegemónica de los EEUU, veremos disputas, batallas, derrotas y victorias de los diversos bloques o regiones dominantes por el capital financiero global, empezando por los EEUU, de potencias económicas militares como China y Rusia y otras en esta guerra no de las galaxias, sino, de nuestro planeta Tierra, que entraron en el juego del ajedrez geopolítico, geoestratégico, en lo monetario económico, por la supervivencia y hegemonía a escala planetaria.

El derrumbamiento de las Torres Gemelas en 2001 fue la excusa perfecta para expandirse a partir de ese momento con “causa justificada” por el mundo, y la Burbuja Inmobiliaria en 2008 también en los benditos EEUU, dieron luz de alerta roja de una crisis financiera global con una escalada planetaria que se le avecina a todas las naciones capitalistas. Para “remediar” esa situación desesperante, la Reserva Federal de los EEUU empezó a emitir dólares sin respaldo, lo que ha ocasionado un endeudamiento sin precedentes para los EEUU, de hecho, la crisis del Crack de 1929 en EEUU –la caída de la bolsa de Nueva York, su expansión y afectación a todos los sectores de la economía-, se quedará corta ante esta crisis que el sistema financiero neoliberal de los EEUU tendrá a partir de este año 2020 porque ese endeudamiento sin respaldo y un NOEM en el otro lado de la vorágine, afectará el sistema de capital monetario mundial, los sistemas de servicios, comercio e industrias de todo tipo de producción en esta aldea globalizada, y que se traducirá o trasladará a la sociedad o población estadounidense directamente, pero indirectamente, los grupos hegemónicos del capital mundial harán lo imposible para trasladarlo a nuestra naciones por supervivencia imperial del capital. Así que el 2020 será el año de la historia hasta el presente, que representará posiblemente, el epicentro de los acontecimientos mundiales con guerras comerciales –de hecho, ya las hay, recuerden como empezó lo de los aranceles entre EEUU y China, aunado al proyecto de la ruta de la seda, el cual Venezuela fue incluida gracias a Chávez y Maduro-, y las mas “silenciosas”, las tecnológicas, -5G una de ellas por ejemplo-, China dominará más del 50% del PIB mundial y Venezuela se alineó o jugó sus piezas del ajedrez con China y Rusia

¿Qué está haciendo el presidente Maduro en este juego del NOEM? El presidente Maduro estudió con el comandante Chávez y viene aprendiendo y asimilando desde hace varios años, todo sobre las Criptomonedas, claro que mucho más que esto ¡como se ha venido manejando las finanzas a escala planetaria! y haciéndole seguimiento paso a paso a este juego de China y ha estado negociando estratégicamente desde entonces, recursos y procesos entre Venezuela y China, al igual que con Rusia, y estas alianzas, le han permitido en primera instancia, mantener nuestro país sin pasar la raya de una hecatombe a pesar de los avatares que hemos tenido y vivido. El presidente Maduro ha estado buscando desde entonces, artificios astutos que le permitieran continuar el juego y proteger o conservar la paz durante este tiempo, mientras todos los ensayos dieran pronósticos que pudieran guiar y seguir encaminando las políticas económicas del estado.

Personalmente no “envidio” ni mucho menos juzgo al presidente Maduro por algunos desaciertos. No dormir o hacerlo muy poco o en pocos momentos, y atacado por los cuatro flancos por los más de 30 millones de ciudadanos venezolanos y extranjeros sobre sus hombros, de tener tan enorme responsabilidad psicológica y espiritual, la primera petición del comandante eterno Hugo Chávez por de la Paz del pueblo de Venezuela, hacer negociaciones de toda índole con alimentos, medicamentos, insumos y repuestos para todas las industrias que producen la vida diaria de la nación, pero con un bloqueo bestial en lo comercial, financiero económico, no es una bola de queso cualquiera, más bien ha sido una bola de nieve que le ha caído del norte, que ha ido creciendo para derribar el país que tiene minerales y recursos estratégicos para la supervivencia de los EEUU en esta querella que tiene y mantiene con China en lo económico y con Rusia en lo militar.

El Petro tiene como hemos dicho, una gran particularidad, soporte tangible con barriles de petróleo que no lo tiene hasta ahora, hasta ahora, ninguna Cripto en el mundo, y si fuera “poco”, tenemos oro suficiente en el Banco Central de Venezuela y por si tuvieran dudas, mucho más en el arco minero, y si de verdad creyeran algunos ¡o muchos! que no es suficiente, tenemos coltan –para las baterías celulares y microchips y más, nada menos-, diamantes, Torio –combustible nuclear limpio y lo quiere China- y más, mucho más, minerales preciosos y estratégicos que tenemos en esta Tierra de Gracia… Venezuela.

Cayó el imperio otomano, el romano, inca, y también caerá el norteamericano, esas historias ya son leyenda.

Así que el Petro será nuestra divisa, una Criptodivisa que batallará con el dólar para la Petrolarización mientras China y Rusia –y nosotros-, hacen lo suyo en el NOEM

Post scriptum: ¿Porque si el Crack en 1929 y la Burbuja Inmobiliaria en 2008 fue en EEUU –por nombrar dos casos históricos nada mas- todas las naciones del mundo tenemos que pagar su mal intencionados esquemas financiero económicos? ¿Hasta cuando la sociedad mundial se tiene que calar las acciones belicista, guerrerista, de bloqueos e injerencias de los EEUU? No es nada personal, es por la humanidad, por su Paz, Paz, Paz

Nuestro legado… también es sagrado

