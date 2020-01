2019, el mundo más allá del sonido de las armas

En Estados Unidos, crisis y escándalos han llevado a Donald Trump a tener que someterse a un juicio político; entretanto, el mandatario se prepara para enfrentarse a los demócratas en las urnas en este 2020, en medio de un panorama electoral incierto. ¿Hasta qué punto puede beneficiar o perjudicar el juicio político a Trump de cara a las elecciones?, es algo en lo que divergen los más importantes analistas políticos de ese país

El año 2019 debió ser, según el pronóstico de los principales Think-tanks estadounidenses, el año del triunfo de la estrategia de restauración neoliberal en el continente, bajo el lema redivivo de América para los americanos.

Planearon una Europa debilitada por la separación del Reino Unido de la Unión, golpe geoestratégico que les permitiría lograr ventajas importantes ante un posible acercamiento del viejo continente con Rusia y China.

Divisiones y enfrentamientos entre facciones en conflictos, atizados desde el exterior con el objetivo de lograr que el caos y la ingobernabilidad borraran cualquier sentido de legalidad, cualquier capacidad de responder ante el robo descarnado de los recursos energéticos de la región, y el desorden y la destrucción serían el signo del fin de una década en el Oriente Medio y el norte de África.

Frenar el avance de China, cercar a Rusia, debilitar a los países del grupo BRICS, recuperar la hegemonía de Estados Unidos en un mundo que se les va de las manos, que tiende al multilateralismo y no necesita de un gendarme mundial, fue visto como vital para Washington.

Desarmar a la República Popular Democrática de Corea, viejo sueño del actual inquilino de la Casa Blanca, que pretendió finalizar 2019 con ese «sonado éxito» en política exterior, laurel que de seguro llevaría a Trump de nuevo directo a la presidencia, fue un fracaso rotundo ante la política de principios seguida por el Gobierno norcoreano.

Fue 2019 un año complejo para América Latina: golpes de Estado, disturbios sociales, desconcierto, protestas populares, corrientes migratorias y cambios políticos. El buque insignia del neoliberalismo, Chile, hizo aguas y se escoró peligrosamente.

«Chile es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada». La frase, de Sebastián Piñera, apenas nueve días antes de que estallara todo por los aires lo dejó en ridículo permanente.

El estallido social en Chile, la insurrección permanente en Haití y las potentes protestas sociales en Ecuador, Puerto Rico y en una Colombia desangrada por el asesinato de cientos de líderes sociales, son señales del fracaso del modelo neoliberal en la región.

El golpe de Estado en Bolivia significó una fuerte sacudida para los proyectos progresistas y populares, a lo cual se sumó la caída del Frente Amplio en Uruguay, después de 15 años de gobierno. En Bolivia, la conjura fue dirigida sin mucho secreto desde Washington: grupos violentos, previamente organizados y entrenados, actuaron casi con absoluta libertad, bajo la anuencia de las fuerzas de seguridad. Todos los frentes del golpe convergieron con eficacia: el diplomático, el mediático, el militar-policial y el interno.

El mapa de América Latina del último periodo del año muestra un escenario de gobiernos de derecha, que puede crear una sensación de retroceso, apenas aplacada por el triunfo de Alberto Fernández en Argentina. Sin embargo, el descontento crece, los planes de «asesinato del carácter» llevados a cabo por la derecha continental bajo el «mando» estadounidense, con el objetivo de destruir la imagen de los líderes de la izquierda, única manera en que podrían restaurar el neoliberalismo y eliminar las conquistas de la década progresista, ha quedado al descubierto y el prestigio de Lula da Silva, una de las víctimas principales, junto a Cristina Fernández, de la «trama» judicial para encarcelarlos y eliminarlos moralmente, ha crecido más aún y crecerá en la medida en que se denuncien los entresijos de este evidente complot.

En el terreno electoral, en Argentina, el peronismo pudo vencer al macrismo, que deja más de un 40 % de pobreza y profundas heridas sociales, económicas y políticas. En Uruguay, el 1ro. de marzo asumirá la presidencia Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional.

En El Salvador, el empresario conservador Nayib Bukele ganó en primera vuelta; en Panamá y Guatemala, la derecha sigue gobernando, ahora con Laurentino Cortizo y Alejandro Giammattei, quien asumirá el 14 de enero.

Los primeros meses del año estuvieron marcados por una nueva ofensiva internacional, diplomática, económica, comunicacional, para derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, incluso por la fuerza, mediante una intervención militar, plan que fue secundado por Luis Almagro y los gobiernos del llamado Grupo de Lima, conformado especialmente para esa causa.

El pueblo revolucionario cerró filas y logró resistir una vez más. El «plan Guaidó» terminó en fracaso. Venezuela cercada, bloqueada y calumniada, no debía sobrevivir y con la caída de la patria de Chávez y Bolívar, Nicaragua sandinista capitularía y Cuba se vería precisada a ceder. Ese era el Plan made in usa.

En América Latina las derechas recuperaron terreno, apuntaladas por el poder mediático, el lawfare y los fundamentalismos religiosos. Pero no lograron estabilidad, ni consenso, ni consolidación, no tienen nada que ofrecer. La situación actual es signo de una creciente efervescencia social y me atrevo a vaticinar que finalizará en una nueva época revolucionaria y progresista, incluso de grado más radical, en el continente.

En Estados Unidos, crisis y escándalos han llevado a Donald Trump a tener que someterse a un juicio político; entretanto, el mandatario se prepara para enfrentarse a los demócratas en las urnas en este 2020, en medio de un panorama electoral incierto. ¿Hasta qué punto puede beneficiar o perjudicar el juicio político a Trump de cara a las elecciones?, es algo en lo que divergen los más importantes analistas políticos de ese país.

El proceso independentista en Cataluña, el Brexit, la protesta de los chalecos amarillos en Francia, las guerras comerciales entre ee. uu., la ue y China, crisis migratorias, peligros de guerra y amenaza climática en un mundo sordo a la catástrofe que le viene encima, un mundo que no puede detener el carrusel sin freno del consumo, matizaron un año rico en acontecimientos, pero en el que se vislumbraron leves brisas de cambio más allá del sonido de las armas y el lenguaje bravucón del imperio.

