200 soldados ucranianos mueren cada día a manos de las fuerzas rusas

Hasta 200 soldados ucranianos mueren cada día en la embestida militar rusa, según un asesor del presidente de Ucrania, y sólo un armamento occidental más avanzado podrá hacer retroceder la ofensiva rusa, reducir las bajas y obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones.

Mykhailo Podolyak dijo a la BBC en una entrevista emitida el jueves que la pérdida diaria de entre 100 y 200 soldados ucranianos es el resultado de una «completa falta de paridad» entre Ucrania y Rusia, que ha «lanzado prácticamente todo lo que no es nuclear al frente» en su intento de avanzar en la región oriental ucraniana de Donbas y más allá.

Recientemente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, cifró el número de muertos diarios en hasta 100, pero Podolyak dijo que había aumentado. Los funcionarios ucranianos han señalado las crecientes pérdidas para enfatizar su demanda de más armas occidentales, que han sido fundamentales para el inesperado éxito del país en la contención de las fuerzas rusas, más grandes y mejor equipadas.

Después de un intento fallido de invadir Kiev en los primeros días de la guerra, Rusia se centró en la región de minas de carbón y fábricas del Donbás. Pero su progreso allí ha sido lento.

Podolyak dijo que la entrega de sistemas de artillería de última generación no sólo reduciría el número de muertos de Ucrania, sino que ayudaría a sus fuerzas a recuperar el territorio tomado.

«Hay algo realmente importante que nuestros socios deben entender, y es que hasta que Rusia no sufra una seria derrota militar, no será posible ninguna forma de diálogo, y seguirán pudiendo intentar tomar partes de nuestro país», dijo.

Podolyak también se refirió a los temores occidentales de que los lanzadores de cohetes occidentales en manos de las fuerzas ucranianas se utilicen para atacar objetivos dentro de Rusia y puedan escalar el conflicto hasta una conflagración más amplia, diciendo que «eso no ocurrirá».

Batallas callejeras

La lucha en el Donbás continuó el viernes, con un gobernador ucraniano diciendo que las fuerzas están luchando «por cada casa y cada calle» en Sievierodonetsk, el reciente foco de enfrentamientos.

Sievierodonetsk se encuentra en la última bolsa de la región de Luhansk que aún no ha sido reclamada por Rusia.

El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo a The Associated Press que las fuerzas ucranianas mantienen el control de la zona industrial en las afueras de la ciudad y de algunas otras secciones, y que continúan los combates minuciosos bloque a bloque.

Zelenskyy dijo a última hora del jueves que mientras la situación en el Donbas es estática, las fuerzas ucranianas habían hecho algunos progresos en la región de Zaporizhzhia, en el sur, donde las tropas ucranianas han sido capaces de «estropear los planes de los ocupantes.» No dio detalles.

Gran Bretaña califica de «farsa» el juicio a sus ciudadanos

El gobierno británico dijo que Rusia debe asumir la responsabilidad por el «juicio farsa» de dos británicos y un marroquí que fueron condenados a muerte por luchar contra las fuerzas rusas en Ucrania.

Los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner y el marroquí Brahim Saadoun fueron condenados por un tribunal dirigido por las autoridades separatistas pro-Moscú en la autoproclamada República Popular de Donetsk, no reconocida internacionalmente.

Las autoridades separatistas argumentaron que los hombres eran «mercenarios» que no tenían derecho a las protecciones habituales que se conceden a los prisioneros de guerra.

Las familias de Aslin y Pinner han afirmado que los dos hombres eran miembros del ejército ucraniano desde hacía mucho tiempo. El padre de Saadoun declaró a un periódico marroquí en línea que su hijo no es un mercenario y que tiene la ciudadanía ucraniana.

El ministro del Gobierno, Robin Walker, dijo el viernes que se trataba de «un tribunal ilegal en un gobierno falso», pero que el Reino Unido utilizaría «todos los canales diplomáticos para hacer valer que se trata de prisioneros de guerra que deben ser tratados como corresponde».

La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, habló por teléfono con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, y tuiteó que las sentencias eran una «violación atroz de la convención de Ginebra.»

«El Reino Unido sigue apoyando a Ucrania contra la invasión bárbara de Putin», tuiteó Truss.

El Reino Unido no ha anunciado ningún plan para hablar con funcionarios rusos, y no reconoce a la autoproclamada república de Donetsk y no contactará oficialmente con las autoridades de ese país.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo que el ministerio no ha recibido hasta ahora ningún llamamiento específico sobre los hombres de Gran Bretaña y, por lo tanto, «podemos hacer una conclusión inequívoca de que hasta ahora el destino de estos ciudadanos no era de interés para Londres.»

El mes pasado, la corresponsal de CBS News, Debora Patta, se reunió con algunos de los voluntarios estadounidenses que han figurado tanto entre las víctimas del campo de batalla, como entre los héroes que han salido de la guerra.

