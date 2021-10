Rossi pronto per ultimo Gp in Italia: “Gara speciale”

Entornointeligente.com / ROMA. — Sarà un weekend emozionante per molti al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Domenica 24 ottobre vedrà Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) prendere parte alla sua ultima gara da pilota MotoGP sul suolo di casa, nel suo amato Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il nove volte campione del mondo ha annunciato il ritiro dopo la pausa estiva, al GP della Stiria dello scorso agosto. Col secondo evento a Misano, una pista dove Rossi è cresciuto, saluta la pista romagnola davanti ai suoi adoranti fan italiani.

Rossi, tre volte vincitore a Misano, si aspetta un fine settimana più duro di quello che i piloti hanno affrontato un mese fa sulla stessa pista visto che le condizioni meteo saranno più avverse. L’obiettivo per il Dottore durante il suo weekend d’addio in Italia è quello di essere più competitivo che mai per salutare con un risultato eccellente i suoi appassionati italiani.

“È stato bello avere queste due settimane senza gare, perché abbiamo avuto dei momenti impegnativi — compreso il viaggio negli USA che è stata una gara davvero impegnativa — commenta Rossi, anticipando la prossima gara a Misano – Durante questo periodo mi sono allenato duramente a casa per essere sicuro di poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nella migliore condizione fisic”.

” Questa seconda gara a Misano – aggiunge- sarà più dura della prima perché probabilmente sarà più freddo rispetto a un mese fa. Dobbiamo lavorare per dare il massimo, cercare di essere un po’ più veloci rispetto alle ultime gare e mettere a punto le regolazioni per essere più competitivi. La gara precedente a Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale a casa e spero davvero che i tifosi italiani possano godersela”.

Ci saranno anche le Frecce Tricolori, domenica, a salutare, a Misano Adriatico, l’ultima recita sul tracciato romagnolo di Valentino Rossi, atteso al ritiro a fine stagione. La pattuglia acrobatica sorvolerà il circuito intitolato a Marco Simoncelli, effettuando il suo caratteristico passaggio con nove velivoli MB-339PAN sulla griglia di partenza del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

La kermesse motociclistica, avrà inizio venerdì con le prove della gara e, nel pomeriggio, quelle per il sorvolo delle Frecce Tricolori, in cielo con una formazione ridotta di velivoli. Già nel 2007 e nel 2018 le Frecce Tricolori hanno sorvolato l’autodromo misanese per il World Ducati Week mentre domenica voleranno poco prima della partenza della MotoGp fissata alle 14.

Risale sempre al 2018 l’ultimo sorvolo della pattuglia in occasione di una tappa della MotoGp, al circuito del Mugello. E sull’ultima corsa del “Dottore” in Romagna — dove sarà accolto da una “marea gialla” di tifosi — e in Italia si è espresso anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“É tutto pronto per il Gran Premio che si terrà a Misano nel weekend — scrive sulla sua pagina Facebook — l’ultimo Gp in Italia di Valentino Rossi: un campione senza tempo. Dopo nove mondiali vinti, unico nella storia a essere iridato in tutte e quattro le categorie, e sei i titoli nella Motogp, ha annunciato il suo ritiro alla fine della stagione. Dopo 25 anni di gare, quella di Misano sarà la 430esima. Una grande emozione per la nostra regione ospitare la sua ultima gara – chiosa Bonaccini -. Grazie Dottore”.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com