Oposición llama a la abstención en Nicaragua

Entornointeligente.com /

Nicaragua. (AFP) – La oposición de Nicaragua, excluida de participar en las elecciones del 7 de noviembre en las que el presidente Daniel Ortega busca la reelección, llamó este martes a la abstención “en rechazo” a lo que considera “una farsa”. “Ante esta falta de condiciones políticas y electorales (…) no tenemos por quién, ni por qué votar. La dictadura tiene secuestrados y en el exilio a los candidatos del pueblo”, indicó en un comunicado la Coalición Nacional, uno de los tres grupos de oposición no parlamentaria. “El proceso electoral fue convertido en una total farsa, en una simple asignación de curules, en una mascarada trágica”, agregó la agrupación en el boletín difundido en redes sociales. Ortega, de 75 años, gobierna desde 2007 y se postula a un cuarto mandato sucesivo, con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidenta, en un ambiente de tensión tras el encarcelamiento de 37 opositores en los últimos meses, siete de ellos aspirantes presidenciales. La Coalición Nacional, que aglutina a diferentes organismos políticos y sociales, dijo haber recibido un “duro golpe” con el arresto de los opositores, la mitad de ellos miembros de sus filas. Otros de sus miembros partieron al exilio. El llamado a “quedarse en casa” como una expresión de protesta lanzado por la Coalición Nacional se suma al efectuado a inicios de octubre por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y otro de opositores en el exilio. La Coalición y la ACJD, ambas surgidas tras las protestas de 2018 – que el gobierno calificó de intento de golpe de Estado -, quedaron excluidas de participar en las elecciones, después que los dos partidos con los que tenían una alianza política fueron eliminados por el tribunal electoral. A casi tres semanas para los comicios, mientras la oposición arrecia sus llamados a no votar, el gobierno multiplica la inauguración de calles, viviendas, entrega de títulos de propiedad, láminas de zinc, lotes de tierras, créditos, entre otros beneficios. Murillo, sin aludir a las elecciones desde los medios oficiales, destaca las obras del gobierno que, asegura, está luchando “contra la pobreza”, mientras afirma que los opositores promueven actos de terrorismo y apoyan la “injerencia” internacional.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Miércoles 20 Octubre, 2021

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com