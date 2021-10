Mejoría, sí, pero sin gol

E l Sevilla ha dejado los deberes de la Champions League para el Sánchez-Pizjuán . Allí jugará dos de los tres últimos envites de esta fase de grupos. Ha sumado tres empates en las tres primeras citas que le permiten estar en la segunda plaza de su grupo, pero no termina de enderezar el rumbo en la máxima competición continental. Ante el Lille se vio una notable mejoría . Empató ante Salzburgo y Wolfsburgo con un tanto de penalti , en ambos casos transformado por Rakitic , pero ayer mostró una mejor imagen y un paso adelante en su juego. El Sevilla de la primera parte sobre todo sí fue reconocible , pero no supo traducir su ventaja en el marcador. Se notó la mejoría de Suso y Lucas Ocampos . Estuvieron dinámicos, muy activos pero, al igual que al resto del equipo, les faltó lucidez en el último pase o en el tiro para ser decisivos en la portería rival. El argentino recibió el premio al jugador del partido por parte de la UEFA .

Los extremos pelearon hasta que les duró la gasolina y entraron en el carrusel de cambios de Lopetegui en la segunda mitad. El Sevilla se fue desinflando tras el descanso y perdió esa movilidad en el centro del campo al tener que retrasar Fernando su posición por la lesión de Rekik . El Sevilla no pierde en la Champions League , pero tampoco gana.

” El partido estaba perfecto para llevarnos los tres puntos. Hemos sido superiores pero nos ha faltado claridad y estar más acertados”, comentaba Suso . “Si hubiéramos metido un gol en la primera parte, habríamos metido dos o tres más. En la segunda parte tuvimos menos el balón pero ellos no crearon prácticamente nada”, aáadía el gaditano. En la misma línea se pronunciaba su compaáero Lucas Ocampos . “Necesitábamos la victoria. Lo importante era no perder hoy. Ahora tenemos dos partidos en casa. Ya la pelota entrará , hicimos un buen partido y a seguir por este camino. Cuando la pelota no quiere entra, no entra “, afirmó.

