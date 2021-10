Exigen someter a un examen psiquiátrico a la viuda de Kobe Bryant

Entornointeligente.com / La trágica muerte en enero del 2020 de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero conmocionó al mundo entero. Junto a él viajaban otras cinco personas, entre las que se encontraba Gianna, una de sus hijas, de tan solo 13 años, que era la segunda hija fruto del matrimonio del deportista y Vanessa Laine. La estrella del baloncesto y su pareja formaron una vida de lo más familiar y tuvieron cuatro hijas: Natalia, Gianna -que falleció en el trágico accidente- Bianka y Capri.

Durante sus casi 20 años de matrimonio, su mujer fue su máximo apoyo. Incluso tras superar varias crisis que podrían haber terminado con su separación, como el caso de violación en el que estuvo implicado el baloncestista. Desde su fallecimiento, Vanessa no ha dejado de copar titulares de todo tipo.

Una de las polémicas que más ha dado qué hablar fue cuando la viuda del deportista demandó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles por difundir fotografías «no autorizadas» del accidente de helicóptero y la escena del suceso. Un hecho por el que pedía daños por negligencia, porque se le causó «dolor emocional de forma intencional» y por la invasión de su derecho a la intimidad. Tal y como alegó la propia Vanessa tras el accidente, el sheriff del condado Alex Villanueva le dijo que sus agentes estaban asegurando la escena del siniestro para proteger su privacidad, pero que en realidad los propios agentes que vigilaban la zona fueron los que tomaron fotografías del accidente y las compartieron. «La señora Bryant se siente enferma solo de pensar en todos esos extraños boquiabiertos ante las imágenes de su hija y su marido fallecidos, y vive con el miedo de que ella o sus hijas den un día, en Internet, con esas horribles imágenes de sus seres queridos», explicó su abogado a través de un comunicado. «No menos de ocho agentes del sheriff sacaron sus teléfonos móviles en el lugar del suceso y tomaron fotografías de los niños muertos, de sus padres y de los entrenadores. Los agentes sacaron esas fotos para su propia gratificación personal».

Ahora, la defensa del condado ha decidido contraatacar y ha solicitado que la viuda del ex jugador de los Lakers se someta a un examen psiquiátrico. Una prueba con la que pretenden demostrar que en realidad sufrió depresión y angustia emocional por la pérdida de su marido y su hija y no por las fotos que se filtraron. Tal y como ha desvelado esta semana el diario estadounidense ‘USA Today’, el condado pide una orden judicial para revelar los registros médicos como parte de su defensa. «Los demandantes se niegan a someterse a exámenes médicos independientes.

El Condado presenta esta moción para obligar a los demandantes a hacer estas pruebas, que son necesarias para evaluar la existencia, el alcance y la naturaleza de las presuntas lesiones emocionales. Los demandantes no pueden alegar que están sufriendo depresión, ansiedad y angustia emocional severa y luego negarse a respaldar esas afirmaciones», se ha justificado la defensa. «No pueden estar sufriendo angustia por las fotos del lugar del accidente que nunca han visto y que nunca se difundieron públicamente. Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales. Los exámenes médicos ayudarían a evaluar la existencia, extensión y causa de su presunto daño», ha añadido.

Por su parte, los abogados de Vanessa han respondido que lo que pretende el condado es forzar a los afectados a un examen para recordar lo sucedido: «La queja que simplemente reclama daños por angustia emocional no coloca la condición mental de una de las partes ‘en controversia’. No se necesita un experto, y ciertamente no se necesita un examen psiquiátrico involuntario de ocho horas, para que un jurado evalúe la naturaleza y el alcance de la angustia emocional causada por la mala conducta de los acusados».

