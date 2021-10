Camila Escribens desmiente acusaciones de Jessica Newton: “Yo nunca dije esto”

Entornointeligente.com / Camila Escribens utilizó sus redes sociales para responderle a Jessica Newton por acusarla de no haber querido participar en ningún certamen de belleza que no sea el Miss Universo . A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo descartó totalmente lo dicho por la organizadora del Mis Perú con un contundente mensaje que dejó en vilo a todos sus seguidores.

Estas declaraciones de la ganadora del Miss Grand Perú 2019 y de Newton surgen tras la final del Miss Perú 2021, que se llevó a cabo el último domingo 10 de octubre.

PUEDES VER: Jessica Newton acusa a Camila Escribens de solo querer participar en el Miss Universo ” Camila Escribens me comunicó personalmente que no participará en ningún certamen que no sea el Miss Universo… Si Camila quiere o no volver a competir es algo que ella debe resolver. Con todo el cariño les pido cerremos el tema, ya tengo reina y merece toda mi atención. No tengo nada más que decir y estoy más que aburrida de darle vueltas al tema”, afirmó Jessica Newton .

Al enterarse de lo mencionado por la organizadora del Miss Perú, Escribens manifestó: “Wow, yo nunca dije esto”.

Camila Escribens y Jessica Newton

Como se recuerda, Camila Escribens se había perfilado como una de las favoritas para ganar el Miss Perú 2021, por lo que el triunfo de Yely Rivera fue una sorpresa total para los seguidores del certamen.

PUEDES VER: Jessica Newton invitó a Varo Vargas a su casa y su trabajadora no pudo controlar su emoción Camila Escribens borra todas sus fotos del Miss Perú tras perder contra Yely Rivera Después de la coronación de Yely Rivera como ganadora del Miss Perú 2021, Camila Escribens eliminó todas sus fotos relacionadas al Miss Perú en redes sociales, lo cual dejó sorprendidos a sus miles de fans.

La modelo peruano estadounidense, además, borró de su perfil de Instagram su denominación como miss grand Perú 2019.

Camila Escribens borró todas sus fotos del Miss Perú tras no ser elegida reina. Foto: Instagram

