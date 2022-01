Messi tiene su hamburguesa en uno de los restaurantes más famosos del planeta

Entornointeligente.com / Puede que Lionel Messi no conquista aún una Copa del Mundo, pero tiene el honor de que una hamburguesa, en uno de los restaurantes más famosos del planeta con su nombre y tradición, dominará los paladares.

La Messi Burger es un menú que estará disponible en los Hard Rock Café de la cadena estadounidense a partir del mes de marzo.

Es posible que nunca un hincha del astro argentino esté tan cerca de comer con el jugador del PSG, pero degustar de una extravagante hamburguesa con sus características del más grande, si es más cercano a la realidad.

Lionel Messi dará nombre a una hamburguesa de la famosa franquicia ‘Hard Rock Café’ en el sur de Florida, Miami, Hollywood y California como parte de un programa piloto antes de su lanzamiento mundial.

La ‘Messi’ puede ser engrandecida con un huevo frito y patatas fritas pagando un suplemento -algo habitual en otros restaurantes de comida rápida-. La cadena Hard Rock Café es famosa a nivel mundial y a partir del 1 de marzo su carta traerá la hamburguesa ‘Messi’.

Llevará 10 ingredientes y la “bendición” del futbolista argentino. La hamburguesa Messi no es pequeña como uno pudiera pensar, todo lo contrario, es tan potente como el jugador según la descripción de la cadena Hard Rock.

¿Qué es lo que lleva exactamente?

En un pan brioche tostado. La “Messi” lleva no una sino, dos porciones de carne, además de queso provolone, chorizo en rodajas, cebolla roja caramelizada, lechuga romana y rodajas de tomate. Todo ello está aliñado con salsa picante y ahumada.

«Es un honor llevar nuestra asociación con el futbolista mundialmente reconocido Leo Messi la campaña ‘Live Greatness’ al nivel siguiente», declaró Jon Lucas, directivo de Hard Rock International.

Si bien se podrá pedir a partir de mediados de enero, formará parte de la carta de comidas el primer día de marzo y tendrá un valor de casi $12.

