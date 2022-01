Mateu Alemany: “Dembelé debe salir del club”

Entornointeligente.com / El director deportivo del FC Barcelona confirmó que se les solicitó su inmediata salida del club porque quieren jugadores comprometidos con el equipo y en tal sentido esperan una transferencia en los plazos correspondientes

Mateu Alemany, habló sobre la actualidad de Ousmane Dembelé en el club y el ultimátum para que abandone la disciplina azulgrana.

Alemany aseguró que ya son más de seis meses dialogando con los agentes del jugador. “El Barca ha hecho diferentes ofertas y ha intentado buscar una vía para que el jugador continúe con nosotros. Las ofertas han sido rechazadas por sus agentes y hoy 20 de enero es evidente que el jugador no quiere continuar en el Barcelona”.

El director deportivo confirmó que se les solicitó su inmediata salida del club porque quieren jugadores comprometidos con el equipo y en tal sentido esperan una transferencia en los plazos correspondientes hasta el 31 de enero.

“Las consecuencias deportivas valoradas por nuestro entrenador es que no deseamos tener jugadores no comprometidos con el Barcelona y el hecho de que no lo haya convocado es consecuencia de todo este proceso”, subrayó.

Además afirma que no es el club que debe determinar esta actuación sino el entrenador y en este caso el mismo cuenta con todos los soportes y apoyo. “Lo entendemos perfectamente, es una actitud muy coherente”, finalizó.

