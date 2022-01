La Ofac sancionó a cuatro personas involucradas para desestabilizar Ucrania dirigidas por el gobierno ruso

Entornointeligente.com / La acción de hoy tiene como objetivo atacar, socavar y exponer el esfuerzo de desestabilización en curso de Rusia en Ucrania. Esta acción es independiente y distinta de la amplia gama de medidas de alto impacto que Estados Unidos y sus aliados y socios están dispuestos a imponer para infligir costos significativos en la economía y el sistema financiero rusos si invadiera más Ucrania.

Las personas designadas hoy actúan bajo la dirección del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB), un servicio de inteligencia sancionado por los Estados Unidos, y apoyan las operaciones de influencia dirigidas por Rusia contra los Estados Unidos y sus aliados y socios. Los cuatro individuos han jugado varios papeles en la campaña de influencia global de Rusia para desestabilizar países soberanos en apoyo de los objetivos políticos del Kremlin. Estados Unidos continuará tomando medidas, a través de acciones como esta y en asociación con el gobierno de Ucrania, para identificar, exponer y socavar los esfuerzos de desestabilización de Rusia.

“Estados Unidos está tomando medidas para exponer y contrarrestar la peligrosa y amenazante campaña de influencia y desinformación de Rusia en Ucrania”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. “Estamos comprometidos a tomar medidas para responsabilizar a Rusia por sus acciones desestabilizadoras”.

Los servicios de inteligencia rusos, incluido el FSB, reclutan ciudadanos ucranianos en puestos clave para obtener acceso a información confidencial, amenazan la soberanía de Ucrania y luego aprovechan a estos funcionarios ucranianos para crear inestabilidad antes de una posible invasión rusa. Estados Unidos ha trabajado en estrecha colaboración con el Gobierno de Ucrania para identificar y exponer a estos actores para frustrar las operaciones de influencia de Rusia.

En 2020, los funcionarios del Kremlin lanzaron un plan integral de operaciones de información diseñado en parte para degradar la capacidad del estado ucraniano para funcionar de manera independiente y sin la interferencia rusa. Esto incluyó identificar y cooptar a personas pro-rusas en Ucrania y socavar a los ucranianos prominentes considerados pro-occidentales, que se interpondrían en el camino de los esfuerzos rusos para poner a Ucrania bajo su control. Los objetivos del plan incluían desestabilizar la situación política en Ucrania y sentar las bases para crear un nuevo gobierno controlado por Rusia en Ucrania.

Las campañas de influencia de Rusia no solo se centran en Ucrania. Durante más de una década, Rusia ha empleado medios de desinformación y afiliados a los servicios de inteligencia para difundir narrativas falsas en apoyo de sus objetivos estratégicos. Desde al menos 2016, los agentes rusos incluso han tratado de influir en las elecciones estadounidenses difundiendo desinformación, sembrando discordia entre las audiencias estadounidenses y denigrando falsamente a los políticos y partidos políticos estadounidenses.

LOS PEONES DEL FSB EN UCRANIA CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE DESESTABILIZACIÓN

Rusia ha ordenado a sus servicios de inteligencia que recluten a funcionarios del gobierno ucraniano actuales y anteriores para prepararse para asumir el gobierno de Ucrania y controlar la infraestructura crítica de Ucrania con una fuerza rusa de ocupación. En el centro de este esfuerzo se encuentran Taras Kozak (Kozak) y Oleh Voloshyn (Voloshyn), dos actuales miembros del parlamento ucraniano del partido liderado por Victor Medvedchuk (Medvedchuk), quien ya está sujeto a sanciones estadounidenses por su papel en socavar la soberanía ucraniana. en 2014. Medvedchuk mantiene estrechos vínculos con el Kremlin y también participó en la dirección de estas actividades.

Kozak, que controla varios canales de noticias en Ucrania, apoyó el plan del FSB para denigrar a los altos miembros del círculo íntimo del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, acusándolos falsamente de mala gestión de la pandemia de COVID-19. Además, Kozak usó sus plataformas de noticias para amplificar narrativas falsas sobre las elecciones estadounidenses de 2020 propugnadas por primera vez por el designado estadounidense Andrii Leonidovych Derkach (Derkach). Kozak ha intentado legitimar las afirmaciones de Derkach retransmitiendo las afirmaciones falsas de Derkach sobre los candidatos políticos estadounidenses. A lo largo de 2020, Kozak trabajó junto a agentes de inteligencia del FSB.

Voloshyn ha trabajado con actores rusos para socavar a los funcionarios del gobierno ucraniano y defender a Rusia. Voloshyn también trabajó con Konstantin Kilimnik, un ciudadano ruso designado por los EE. UU. con vínculos con la inteligencia rusa que fue sancionado por intentar influir en las elecciones presidenciales de los EE. UU. de 2020, para coordinar la transmisión de información para influir en las elecciones de los EE. UU. a instancias de Rusia.

Kozak está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14024 por ser responsable o cómplice, o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en una interferencia en una elección de los Estados Unidos u otro gobierno extranjero, para o en nombre de, o en beneficio, directa o indirectamente, del Gobierno de la Federación Rusa.

Voloshyn está siendo designado de conformidad con EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa.

EX FUNCIONARIOS UCRANIANOS CONECTADOS AL FSB APOYAN A RUSIA

Volodymyr Oliynyk (Oliynyk) es un exfuncionario ucraniano que huyó de Ucrania para buscar refugio en Rusia. Oliynyk tiene un historial de apoyo a Rusia, actualmente reside en Moscú, Rusia, y comparte los sentimientos antioccidentales de Rusia. En 2021, Oliynyk trabajó bajo la dirección del FSB para recopilar información sobre la infraestructura crítica de Ucrania.

Como en anteriores incursiones rusas en Ucrania, las reiteradas operaciones cibernéticas contra la infraestructura crítica de Ucrania son parte de las tácticas híbridas de Rusia para amenazar a Ucrania. La estrategia general está diseñada para llevar a Ucrania a la órbita de Rusia al frustrar los esfuerzos de Ucrania en la integración occidental, especialmente con la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A medida que Rusia ha llevado a cabo amplias operaciones cibernéticas contra la infraestructura crítica, se ha centrado en interrumpir un sector de infraestructura crítica en particular: el sector energético de Ucrania. Rusia también ha degradado el acceso de Ucrania a los productos energéticos en pleno invierno. Actuando a través de la compañía de gas estatal rusa Gazprom,

Oliynyk está siendo designado de conformidad con EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa.

Vladimir Sivkovich (Sivkovich) es el exsecretario adjunto del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania. En 2021, Sivkovich trabajó con una red de actores de inteligencia rusos para llevar a cabo operaciones de influencia que intentaron generar apoyo para que Ucrania cediera oficialmente Crimea a Rusia a cambio de una reducción de las fuerzas respaldadas por Rusia en el Donbas, donde los separatistas continúan recibiendo apoyo. desde Rusia. A principios de 2020, Sivkovich se coordinó con los servicios de inteligencia rusos para promover la campaña de desinformación de Derkach contra las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020. Sivkovich, que tiene vínculos con el FSB, también apoyó una operación de influencia dirigida a Estados Unidos de 2019 a 2020.

Sivkovich está siendo designado de conformidad con EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del Gobierno de la Federación Rusa.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier aporte o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada, o la recepción de cualquier aporte o provisión de fondos.

