La Nueva Victoria, obra en abandono Enero 20, 2022 por Remo "El centro no lo han entregado porque no está terminado. El traslado no se puede hacer hasta que no terminen el proyecto, eso no tiene luz, todavía no tiene agua, tiene un solo comedor para 8 cárceles y hay filtraciones en el suelo, entre otras cosas", detalló una fuente cercana a Prisiones.

