20% dos americanos moram em áreas atingidas por onda perigosa de calor Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pretende declarar estado de emergência climática, para poder combater com mais liberdade as mudanças climáticas. Por Jornal Hoje

19/07/2022 15h22 Atualizado 19/07/2022

20% dos americanos moram em áreas atingidas por onda perigosa de calor

Cerca de 68 milhões de pessoas, ou seja, 20% dos americanos, moram em áreas por onde está passando uma onda perigosa de calor, que pode matar . O Jornal Hoje mostrou como o governo dos Estados Unidos tem agido para proteger a população.

As temperaturas durante o verão têm aumentado na última década no país. Quando se tem muito calor, como está acontecendo no momento, a Conedison – companhia de luz, manda mensagem para as pessoas pedindo para tentar economizar energia. 67% de todos os ar-condicionados do mundo estão no Japão, China e Estados Unidos.

Os EUA são responsáveis por 6% de todo o consumo de energia e colocam no ar 117 toneladas de dióxido de carbono por ano . Um dos grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. Ou seja, mais calor, mais ar-condicionado.

A cidade de Nova York declarou estado de emergência climática. Algo mais simbólico do que realmente reformar o prédio para que sejam mais eficientes no controle da temperatura. Essa semana, o presidente Joe Biden deve declarar emergência climática para o país todo.

Com essa atitude, o Biden quer tentar combater com mais liberdade as mudanças climáticas .

