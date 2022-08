2 Funciona Assim 2022: Como presidente e governadores são eleitos

Entornointeligente.com /

29/08/2022 06h10 Atualizado 29/08/2022

Para esses cargos o sistema que vale é o majoritário. Ou seja, são eleitos os candidatos mais votados. Mas quando tem segundo turno? O que são os votos válidos? E se as duas chapas tiverem os mesmos votos? Este segundo episódio do Funciona Assim te explica tudo.

O Funciona Assim vai ter 20 episódios — todos com explicações simples e diretas sobre eleições e democracia. Apresentado pela jornalista do g1 Juliene Moretti, o podcast terá dois episódios diários, publicados sempre no início da manhã. Você pode ouvir o Funciona Assim no g1, no Globoplay ou no seu agregador de áudio preferido.

O Funciona Assim é produzido e apresentado por Juliene Moretti, a edição de áudio é de Gabriel de Campos, Thiago Kaczuroski e Eto Osclighter. Coordenação: Mônica Mariotti.

