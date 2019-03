1×1 del Espanyol: Víctor Sánchez puso coraje, sentimiento y ‘gol’

Entornointeligente.com / Así fue la actuación de los futbolistas del Espanyol en el derbi ante el Barcelona (2-0): Diego López: Hizo una buena intervención en el 30’ después de que Víctor Sánchez desviara una falta de Messi. En la primera mitad tuvo poca incidencia y tras el descanso volvió a mostrarse seguro y rápido en un disparo de Malcom. En el 1-0 del Barcelona poco pudo hacer en la falta de Messi. Acabó mermado por un choque con Luis Suárez. Rosales: Hizo una primera mitad inmaculada, repleta de buenas decisiones. Se sumó con acierto al ataque y a nivel defensivo estuvo más que correcto. Le puso temple al juego cuando le llegó el balón. Tras el descanso no pudo mostrarse tanto por banda. Lluís López: Demostró carácter y no se amedrentó. Estuvo correcto en tareas defensivas y cuando pudo salir con el balón jugado no dudó. Tras el descanso sufrió un poco más, pero mantuvo el nivel y no cometió errores. Partido que le hará crecer. Naldo: Destiló seguridad en el eje de la defensa y se juntó bien con Lluís López y Hermoso para impedir que el Barcelona llegara con facilidad por el centro. En las acciones aéreas no mostró fisuras. Buen encuentro y repleto de seriedad. Llegó a todo, menos a controlar más y mejor a Messi en el 2-0. Espanyol EspañaLINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com