1×1 del Athletic: Raúl García, clave, y Berchiche, profundo

Entornointeligente.com / Herrerín: Stuani le batió en la primera ocasión, aunque el portero rojiblanco apenas tuvo trabajo. Detuvo un remate de Granell. Capa: Regresaba al once tras su lesión muscular y estuvo participativo, con varias arrancadas y un disparo desde lejos. Sacó varios balones peligrosos dentro del área. Núñez: Sobrio, cumplió con creces supliendo a Yeray. No se complicó la vida ni tuvo sobresaltos ante el Girona. Iñigo Martínez: Stuani le robó la cartera en el salto del gol del Girona. Por lo demás, mandó en la zaga reclamando que saliese un metro más del borde del área. Athletic EspañaLINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com