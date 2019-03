Entornointeligente.com / Llegó a mis manos el libro ‘1989’ escrito por la periodista y columnista María Elvira Samper. Un imperdible documento periodístico que relata y analiza los hechos que hicieron de ese año uno de los más violentos de la historia reciente del país. Una escalada de asesinatos, magnicidios, bombas, masacres y ataques criminales en la que el narcotráfico como eje transversal de esta catástrofe alimentaba un monstruo de mil cabezas que aún no controlamos. Las distintas formas de violencia galopaban como bestias desbocadas. El Estado institucionalmente débil, con una justicia frágil y hasta cómplice de los ilegales, resultaba incapaz de adoptar medidas para restablecer el orden político y social de un país al límite. A lo largo de esos 12 meses, el prólogo de una larga historia de fenómenos de extrema violencia, zonas rurales y urbanas del país fueron sacudidas por el narcoterrorismo, el paramilitarismo, los enfrentamientos entre los carteles de Medellín y Cali, las pugnas entre esmeralderos, la violencia guerrillera y la destrucción de la Unión Patriótica, que pusieron al Gobierno de Virgilio Barco contra las cuerdas. Según Samper, “todo fue una especie de eclosión de violencias que venían larvándose y ganando terreno”. Su libro de la colección Memoria Colombia de Editorial Planeta está dividido en tres capítulos. “Entre fuegos cruzados”, un contexto del momento que vivía el país; el segundo es “1989 el año más violento”, una recopilación desgarradora mes tras mes de los episodios que marcaron la historia de Colombia, entre ellos la masacre de La Rochela, las bombas contra El Espectador y Vanguardia Liberal, el crimen de Luis Carlos Galán o el atentado contra el avión de Avianca y el DAS. Se incluyen también detalles del atentado con carro-bomba contra el Hotel Royal de Barranquilla el 20 de octubre, atribuido a Gonzalo Rodríguez Gacha y el asesinato del árbitro cartagenero Álvaro Ortega el 15 de noviembre. El tercer capítulo, “En perspectiva o con otros ojos”, reúne testimonios de personajes cruciales de esa época. Y hay un anexo, “En pie de guerra”, que ayuda a entender lo que pasaba con la guerrilla. Recuerdo el año 1989 como uno de los más importantes de mi vida, el de mi grado de bachiller. Por razones distintas a las que esta columna aborda, fue un año inolvidable para mí. Y pregunto, ¿qué hacían en 1989 cuando Colombia estaba al borde del abismo? Lo hago porque este libro llama a la reflexión sobre un país que vuelve a caminar sobre sus pasos y se niega a avanzar. Lo veo en el macabro paralelo que existe entre el exterminio de la UP en 1989 y el actual asesinato de líderes sociales. La conclusión de Samper es demoledora, “hay hilos conductores que no se han roto del todo entre la Colombia de hoy y la de 1989. Seguimos atados a la violencia como el instrumento para dirimir conflictos de la manera más fácil”. Identifiquemos las causas que generaron esa tormenta perfecta y que quieren volver. Es la única forma de echar el freno antes de que sea demasiado tarde. LINK ORIGINAL: El Heraldo

