‘1917’ destrona a ‘Star Wars’ en la taquilla

Sam Mendes con “1917”, la sorpresa de los Globo de Oro 2:45 Nueva York (CNN Business) — Una película de guerra una vez más encabezó la taquilla este fin de semana. Sin embargo, esta se ubicó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial en lugar de en una galaxia muy, muy lejana.

“1917”, el drama intenso y galardonado de Universal ubicado en la Primera Guerra Mundial, recaudó un estimado de US$ 36,5 millones en América del Norte. Eso fue suficiente para tomar el primer lugar este fin de semana y destronar a “Star Wars: The Rise of Skywalker”. La novena y última entrega de la saga Skywalker había sido la número 1 en la taquilla durante los últimos tres fines de semana.

La taquilla de “1917” puede ser modesta, pero el gran logro del drama este fin de semana es una victoria para Universal. También ayuda al estudio a avanzar tras su lanzamiento anterior, “Cats”, que fue uno de los mayores fracasos del año pasado.

“1917” también superó las expectativas, lo que hizo que se acercara a los US$ 20 millones a nivel nacional. Hasta ahora ha recaudado US$ 60,3 millones a nivel mundial.

La película, dirigida por el director de “Skyfall” Sam Mendes, probablemente recibió un impulso gracias a su gran noche en los Globo de Oro el pasado fin de semana. El drama, que sigue a dos jóvenes soldados británicos que compiten contra el tiempo para entregar un mensaje que podría salvar a cientos de sus compañeros, ganó el premio a mejor película de drama y el de mejor director para Mendes.

Y la sólida recaudación en taquilla de la película podría continuar a medida que se acerque a los Premios de la Academia el próximo mes, donde podría ser un de las grandes favoritas.

“1917” también podría haber recibido un impulso del público interesado en ver los aspectos técnicos de la película. “1917” es una película de guerra filmada en lo que parece una toma continua, para darle el efecto de ocurrir en tiempo real.

En cuanto a “Rise of Skywalker”, la película de Disney quedó en segundo lugar con un estimado de US$ 15,1 millones a nivel nacional en su cuarta semana desde su estreno.

Universal, propiedad de Comcast, buscará mantener el impulso de la taquilla la próxima semana con el lanzamiento de “Dolittle”. La película familiar de gran presupuesto, protagonizada por Robert Downey Jr. como el hombre que puede hablar con los animales, llega a los cines el 17 de enero.

