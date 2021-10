The voice USA 2021 EN VIVO: ¿dónde y en qué horario ver el episodio 10 del programa?

Entornointeligente.com / The voice USA 2021 estrena su décimo episodio este 19 de octubre a través de NBC . La competencia musical cuatro veces ganadora del premio Emmy regresó por todo lo alto en su vigésima primera temporada, con jurados conformados por artistas mundialmente conocidos. En esta nota te contamos todos los detalles que debes saber sobre el reality que busca la mejor voz de Estados Unidos.

¿Quiénes son los jurados de The voice USA? La novena temporada de The voice USA 2021 tiene como jurados a Ariana Grande , Kelly Clarkson , Blake Shelton y John Legend . Además, cada jurado tiene un asesor fijo que incluye a Jason Aldean para el equipo Kelly, Camila Cabello para el equipo Legend, Kristin Chenoweth para el equipo Ariana y Dierks Bentley para el equipo Blake.

¿Cómo están conformados los equipos de The voice USA temporada 21? Los equipos de The voice USA temporada 21 están conformados así:

Kelly Clarkson : Girl Named Tom, Kinsey Rose, Carolina Alonso, Gymani, Jeremy Rosado, Holly Forbes, The Cunningham Sisters, Jershika Maple, Xavier Cornell, Wyatt Miguel John Legend : Jonathan Mouton, Jack Rogan, Samuel Harness, Joshua Vacanti, Paris Winningham, Keilah Grace, Samara Brown, Janora Brown, KJ Jennings, Sabrina Dias, Brittany Bree. Ariana Grande : Katie Rae, Katherine Ann Mohler, Vaughn Mugol, Chavon Rodgers, Jim & Sasha Allen, Raquel Trinidad, Hailey Mia, David Vogel, Bella DeNapoli, Ryleigh Plan , Sophia Bromberg. Blake Shelton : Peedy Chavis, Wendy Moten, Lana Scott, Hailey Green, The Joy Reunion, Carson Peters, Kaitlyn Velez, Berritt Haynes, Clint Sherman, Manny Keith, Libianca. PUEDES VER: Cristian Rivero quedó atónito al saber que Gianella Neyra será parte de La voz kids ¿A qué hora inicia The voice USA 2021? The voice emitirá el décimo episodio de su vigésima primera temporada, la continuación de la fase de Batallas, el martes 19 de octubre a las 8.00 p. m. (hora de Estados Unidos). A continuación, el listado de horarios en el Perú y otros países de la región:

¿Qué canal transmite The voice USA episodio 10? El episodio 10 de The voice se transmite en vivo para Estados Unidos y México por el canal NBC . En Latinoamérica, el reality de canto llegará por la señal del canal de cable Sony.

¿Cómo ver NBC EN VIVO ONLINE GRATIS? Si no quieres perderte el episodio 10 de la temporada 21 de The voice, puedes seguir por internet la señal de NBC EN VIVO ONLINE . Para ello debes ingresar a la página web del canal a través de: www.nbc.com .

PUEDES VER: La voz senior 2021 FINAL: Mito Plaza es el ganador del reality de canto ¿Dónde ver The voice Estados Unidos vía streaming? Puedes seguir en vivo vía streaming The voice Estados Unidos a través de la transmisión que realiza La República espectáculos . Aquí encontrarás los pormenores de lo que ocurre minuto a minuto en el episodio 10 del programa.

