Ositran capacitó a más de 3,600 usuarios a través de charlas virtuales

Entornointeligente.com / El Estado de Emergencia ocasionado por la pandemia del coronavirus no debilitó la relación del Organismo Regulador con los usuarios, muy por el contrario, se fortaleció con la implementación de canales no presenciales que permiten brindar información relevante a la ciudadanía para el adecuado ejercicio de sus derechos como usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público (ITUP). Es así como, a través de la sede central de la Gerencia de Atención al Usuario, los Centros de Orientación y las Oficinas Desconcentradas de Cusco, Loreto y Arequipa, el Supervisor realiza charlas informativas y talleres virtuales para llegar cada vez a más usuarios. En ese sentido, de enero a setiembre, las sedes institucionales del Ositran llevaron a cabo 204 charlas informativas mediante las cuales se instruyó a los usuarios en temas como: “Procedimiento de reclamos y denuncias”, “Derechos y deberes de los usuarios de la infraestructura portuaria”, “Derechos de los usuarios de la Línea 1”, “Qué es el Ositran y sus funciones”, “Rol y funciones del Ositran y Sutran”, “Tus derechos como usuario durante el uso de un aeropuerto”, entre otros. Para el cuarto trimestre del presente año, se tiene previsto que las sedes institucionales continúen con el desarrollo de las actividades de educación y acercamiento a los usuarios, con la finalidad de mantener informados permanentemente a los ciudadanos. En octubre se han programado 18 charlas de capacitación. Las charlas virtuales se llevan a cabo a través de plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso, tales como Microsoft Teams, Google Meet, entre otros, cuyas herramientas permiten interactuar con los participantes, a fin de reforzar los conocimientos aprendidos en estos eventos. El Ositran reforzó, además, sus actividades de acercamiento al usuario con la implementación de mecanismos virtuales de difusión de información relevante para los usuarios de las ITUP, entre los cuales se encuentran: el envío de correos electrónicos conteniendo flyers digitales; y el envío de mensajes de texto a dispositivos móviles. Más en Andina: #BonoYanapay Conoce cómo cobrar si no puedes trasladarte a retirar beneficio Bono Yanapay Perú ?? https://t.co/PKcudfm8B5 pic.twitter.com/F7W8b3duw8

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 18, 2021 (FIN) NDP / MDV Publicado: 19/10/2021 Loading… Noticias Relacionadas Concurso “Ositrán: contigo por las rutas del Perú” anunció a sus ganadores Inversión en infraestructuras concesionadas sumó US$ 73.50 millones en setiembre

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com