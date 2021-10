Harry Potter: revelaron que una estrella de Hollywood quiso ser parte de la saga pero fue rechazado

Entornointeligente.com / Este dato fue compartido recientemente por Chris Columbus , quien dirigió las dos primeras películas de la saga – “Harry Potter y la piedra filosofal” y “Harry Potter y la cámara secreta” -. En una entrevista con Total Film (vía The Digital Fix), el realizador confirmó que Williams iba a interpretar a un profesor de Hogwarts, pero finalmente esto no llegó a buen puerto porque los productores querían un elenco completamente británico para darle autenticidad al relato y Williams era estadounidense: “Ese fue el objetivo. No iba a haber actores americanos en esta película”.

Informate más Wandagate: todo el escándalo, minuto a minuto El rol que iba a ocupar Williams y finalmente fue para David Thewlis era nada más y nada menos que el de Remus Lupin, profesor de Defensa contra las artes oscuras que aparece por primera vez en la tercera entrega de la saga, “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” , dirigida por Alfonso Cuarón .

“Tuve una conversación con Robin Williams, quien quería interpretar a Lupin. Fue muy difícil para mí decir ‘son todos británicos. No hay nada que pueda hacer’”, explicó Columbus, quien ya había trabajado con Williams en el film “Mrs. Doubtfire” (1993).

