Dr. Julio Castro advirtió que Venezuela atraviesa el peor momento de la pandemia

El médico infectólogo Julio Castro advirtió que Venezuela atraviesa el peor momento de la pandemia de Covid-19 desde que se registraron los primeros casos en marzo del año pasado y subrayó que, si se toman en cuenta las cifras del régimen de Nicolás Maduro, el país no está en una zona de baja transmisión.

Maduro confirmó el domingo que los meses de noviembre y diciembre se regirán bajo la modalidad de flexibilización, a pesar del aumento de contagios que se ha registrado. Esta modalidad será del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Falta de coherencia oficial

Ante ese escenario, Castro criticó la falta de coherencia en la normativa oficial con lo que ocurre con la pandemia y recordó que en mayo de 2020 las autoridades liberaron la cuarentena en un momento en el que comenzaron a subir los casos en Venezuela.

“Posteriormente en diciembre levantaron la cuarentena, y en este momento estamos en el peor momento y vamos a una liberación. Eso no es coherente porque los ciudadanos comunes no sabemos con base en qué criterio están tomando esas decisiones. Claramente no tiene que ver con los casos”, manifestó Castro.

