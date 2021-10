Cirurgião plástico é morto a tiros ao chegar a clínica na Barra da Tijuca

Entornointeligente.com / RIO — Um médico foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (19), ao chegar para dar plantão em uma clínica, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O cirurgião plástico Claudio Marsili, de 64 anos, estacionava seu Hilux cinza quando foi surpreendido por criminosos em um Renault Sandero preto, que efetuaram os disparos. O crime aconteceu na Avenida Fernando Mattos. Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados e homens do Grupo de Local de Crime (GELC) da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estão no local realizando o trabalho de perícia.

De acordo com testemunhas, os bandidos teriam esperado o médico chegar, por volta de 7h, dado a volta em um valão próximo e atirado nele. O carro da vítima foi levado pelos criminosos.

Em seu site, Claudio se apresentava como cirurgião plástico “com vasta experiência”. “Sempre em busca do rigor técnico e respeitando os critérios máximos de segurança exigidos. Visa a harmonia e delicadeza no contorno corporal e facial e aborda a beleza como conceito de saúde e autoestima elevada”, dizia.

No Instagram, o médico tinha 15,8 mil seguidores. Na tarde de ontem, ele fez uma postagem: “A expectativa de ter sua segurança e sua autoestima de volta muitas vezes pode fazer com que as pacientes realizem a cirurgia de forma rápida, sem conhecer o profissional muito bem e isso acaba atrapalhando no resultado final do procedimento. Para toda cirurgia ser um sucesso, existem etapas que precisam ser cumpridas, desde a primeira consulta até o pós-cirúrgico. É muito importante estar ciente de que, para atingir o resultado mais próximo do que você deseja, é necessário que você conheça o profissional e se sinta confortável com ele”, escreveu.

“Não deixe que a falta de cautela e a pressa atrapalhem o seu sonho. Nós estamos lidando com a sua aparência, com a sua autoestima e é por isso que tudo precisa ser feito com segurança e precisão, para que o resultado seja o mais próximo do que você deseja”, completou. A mensagem foi curtida por mais de 560 pessoas e comentada por mais de 30.

