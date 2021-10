China prueba con éxito el cohete propulsor “más potente y con mayor empuje” hasta ahora construido

China prueba con éxito el cohete propulsor “más potente y con mayor empuje” hasta ahora construido.

Por rt.com

Investigadores de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China probaron este martes con éxito el cohete propulsor sólido integral “más potente y con mayor empuje” hasta ahora construido, según reporta China News.

Con una fuerza de empuje vertical de 500 toneladas , el propulsor, de 3,5 metros de diámetro, fue construido con la última tecnología, como una carcasa de compuesto de fibra de alto rendimiento, una cámara de combustión de fundición integral de alta carga y una tobera sobredimensionada, elementos que lo convierten en un motor de cohete líder a nivel mundial, de acuerdo al medio.

Tras la exitosa prueba, los investigadores de la agencia aeroespacial china han comenzado a estudiar el desarrollo de un motor de refuerzo que alcance las 1.000 toneladas de empuje con el fin de desarrollar cohetes espaciales más grandes y pesados.

El desarrollo de este tipo de tecnología, explicaron los expertos, permitirá satisfacer las necesidades de carga cada vez mayores de futuras exploraciones del espacio profundo, así como de otro tipo de misiones.

A monolithic solid rocket motor with the largest thrust in the world, independently developed by #China , was successfully tested on Tuesday. pic.twitter.com/zovr4SOgJl

— CGTN (@CGTNOfficial) October 19, 2021

