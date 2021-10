BTS en Permission to dance 2021: entradas agotadas se revenden con altos precios

Entornointeligente.com / El primer concierto presencial de BTS en Los Ángeles sigue causando furor . Aunque las entradas se encuentran agotadas, ARMY de todo el mundo tiene grandes expectativas para la serie de conciertos que se llevarán a cabo en formato presencial, por lo que algunas entradas están siendo revendidas con altos precios en el sitio web oficial Ticketmaster .

BTS en el último concierto de la gira Map of the soul, 2019. Foto: BIGHIT

PUEDES VER BTS: guía oficial y cómo ver el concierto online Permission to dance on stage 2021 Qué pasó con las entradas de PTD Las entradas para el concierto presencial de BTS se agotaron en la preventa, por lo que algunos ARMY no pudieron conseguir el acceso a Permission to dance on stage 2021 en Los Ángeles. Ante la alta demanda, el 17 de octubre se reportó que en la página oficial de Ticketmaster , encargada de la venta de entradas oficiales, algunas personas se encontraban revendiendo entradas.

Ticketmaster brinda la opción de reventa en su página oficial, ya que no permiten la cancelación de la compra de una entrada luego de 72 horas. Algunas de estas ubicadas en el sector VIP se encontraban a la venta en más de 15,000 dólares, lo que sorprendió a ARMY por su costo excesivo comparado al precio original de preventa para el concierto de Bangtan .

Reventa de entradas de BTS para PTD. Foto: captura/Ticketmaster

PUEDES VER BTS y ATV: periodistas peruanos piden disculpas por burlas a Bangtan Cuánto cuesta un concierto de BTS presencial Según la cuenta BTSMerchUpdates en Twitter, los precios de las entradas de BTS para el Permission to dance on stage en Los Ángeles en preventa, incluyendo comisiones, fueron los siguientes:

GOLD (Soundchek): 526,60 dólares SILVER (Soundcheck): 469,20 dólares Floor (regular): 345,20 dólares C100: 345,20 dólares C200: 283,35 dólares | 233,90 dólares | 184,40 dólares Secciones 300/400: 134,90 dólares Secciones 400: 97,80 dólares Secciones 500: 79,25 dólares Cuándo es PTD presencial de BTS Los cuatro conciertos de Permission to dance on stage 2021 se llevarán a cabo del 27 al 28 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre en Los Ángeles, Estados Unidos. A esto se suma la participación de BTS en el Jingle Ball Tour organizado por iHeartRadio , programado para el 3 de diciembre en la misma ciudad.

BTS en iHeartRadio 2019. Foto: Yonhap

PUEDES VER BTS en iHeartRadio Jingle Ball 2021: cuándo y dónde ver la presentación de Bangtan Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com