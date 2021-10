Boca Juniors vs. Godoy Cruz EN VIVO: horarios y canal de TV para ver el duelo argentino

Entornointeligente.com / Boca Juniors vs. Godoy Cruz se verán las caras este miércoles 20 de octubre por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre el Xeneize y el Tomba se llevará a cabo en La Bombonera desde las 9.15 p. m. (hora argentina) y 7.15 p. m. (hora peruana), además contará con TRANMISIÓN EN DIRECTO de TNT Sports. El cuadro de Sebastián Battaglia, que se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones, necesita una victoria para acerarse al líder River Plate y podrás seguir este apasionante duelo en la web de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto .

Previa del encuentro Boca Juniors vs. Godoy Cruz ¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. Godoy Cruz? El duelo entre Boca Juniors vs. Godoy Cruz está pactado para que se lleve a cabo este miércoles 20 de octubre desde las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 (hora argentina).

México: 7.15 p. m. Perú: 7.15 p. m. Ecuador: 7.15 p. m. Colombia: 7.15 p. m. Bolivia: 8.15 p. m. Venezuela: 8.15 p. m. Paraguay: 8.15 p. m. Argentina: 8.15 p. m. Uruguay: 8.15 p. m. Brasil: 8.15 p. m. Chile: 8.15 p. m. ¿Qué canal de TV transmitirá Boca Juniors vs. Godoy Cruz? El canal encargado de transmitir para TV el Boca Juniors vs. Godoy Cruz será TNT Sports. Este será el único canal que pasará EN VIVO y EN DIRECTO este duelo para la región de Argentina. A continuación te mostramos las señales para que no pierdas este cotejo.

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD) InTV: Canal 630 (HD). Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD) Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD) Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD). IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD) Claro TV: Canal 121 (HD) Movistar TV: Canal 250 (HD) Dibox: Canal 639 (HD). Boca Juniors vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Juan Ramírez o Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez.

Godoy Cruz: Espínola; López, Ortiz, Breitenbruch, Pérez; Abrego, Acevedo, Burgoa; Lomónaco, Badaloni, Ojeda.

