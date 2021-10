Arturo Peraza: “Con el monopolio extractivista del estado surge un modelo paternalista y clientelar”

En el foro sobre el libro "Petróleo y extractivismo en Venezuela: propiedad, diversificación y Estado", publicado por AB Ediciones, de la Universidad Católica Andrés Bello, Christi Rangel, profesora de la Universidad de Los Andes, señala que el texto explica en buena medida más de la mitad de la historia de Venezuela desde hace cien años y la realidad que vivimos hoy en día. En el prólogo del libro, el padre politólogo Arturo Peraza se refiere a tres tipos de extractivismo. El primero basado en la extracción de petróleo bajo el monopolio del estado y los otros dos son derivados, la extracción de oro y la gigantesca estructura de corrupción. "Con el monopolio extractivista del estado surge un modelo paternalista y clientelar", señala Peraza. En el capítulo "Petroestados, extractivismo y la tercera y cuarta revolución industrial", escrito por Luis Xavier Grisanti, se describen los problemas que aquejan a los petroestados. Grisanti se basa en los aportes de Terry Lynn, quien utiliza los términos de estado rentista y buscadores de renta para explicar los incentivos perversos que surgen de este modelo y que conllevan al despilfarro de recursos. En ese capítulo del libro, también se consideran los aportes del economista merideño Alberto Adriani, quien fue precursor del término “la enfermedad holandesa”, problema que se utiliza para explicar lo ocurrido en Venezuela y que Grisanti ilustra con datos de tres expansiones petroleras y sus consecuencias económicas. Adriani señala que la apreciación del bolívar como consecuencia de los elevados ingresos de divisas petroleras, daría lugar al estancamiento o posible retroceso de las actividades económicas de bienes transables como la agricultura, la agroindustria, y la naciente (en aquel entonces) actividad industrial. Rangel explicó que la enfermedad holandesa se define como el fenómeno conforme al cual una economía percibe un influjo extraordinario de divisas por la exportación de un bien transable, generalmente un recurso natural, que genera una apreciación de la moneda local que abarata las importaciones de bienes y servicios, lo que provoca el desplazamiento de la producción local a favor de las importaciones. Por su parte, Grisanti comenta que el problema de la maldición de los recursos hirió de muerte la institucionalidad democrática que comenzó a gestarse en el gobierno de López Contreras. Para ahondar en los incentivos perversos de los petroestados, Christi Rangel hizo referencia a una explicación del profesor Carlos Domingo de la Universidad de Los Andes en un trabajo publicado en 2005. Domingo caracterizó al sistema político venezolano como un “rentismo distribucionista”, el cual dio un extraordinario poder al ejecutivo nacional. Este sistema ha pasado por diversas modalidades en un siglo, según el gobierno de turno, pero con rasgos comunes. Buscaban el apoyo político usando el reparto de la renta petrolera. Formaban un aparato de distribución por vinculaciones entre funcionarios, socios, familiares, clientes políticos, militares, banqueros y empresarios protegidos, es decir, instauró un modelo clientelar y por ello, discriminatorio, señaló Rangel. “Cada modelo, aunque haya prometido un reparto más equitativo, hizo un reparto muy desigual, produciendo enormes diferencias de ingreso y por tanto, grandes diferencias de riqueza, nivel de vida, información, oportunidades y poder”. Cuando el sistema de reparto ha durado un tiempo, se ha transformado en un aparato de apropiación, que se apropia cada vez más y distribuye cada vez menos en su base, lo que aumenta la desigualdad, afirma Rangel. Carlos Domingo señaló en 2005 que el aparato de reparto crece hasta absorber todos los recursos dentro de sí mismo. Esto ocurrió en Venezuela, especialmente en la industria petrolera. Esta realidad se describe en el libro en los capítulos sobre Política petrolera y seguridad energética en Venezuela, el Plan de la Patria y la Destrucción de la industria petrolera venezolana y el mencionado “Petroestado, extractivismo y la tercera y cuarta revolución industrial”. El sistema de reparto, convertido en uno de apropiación, que se fue gestando a los pocos años del inicio del gobierno de Hugo Chávez, conllevó al patrón de gran corrupción, descrito por Transparencia Venezuela como políticas públicas sistemáticas y generalizadas en diversos sectores que han propiciado el robo sin precedentes del patrimonio de la República. Otros autores como Salcedo Albarán y Garay Salamanca, ambos de origen colombiano, prueban en el libro “Superred de corrupción en Venezuela”, que se trata de una macro red de corrupción y cooptación institucional, es decir, una estructura que cumple con los criterios cuantitativos de complejidad y de magnitud para ser categorizada como macro. El padre Arturo señala: “esta macrored de corrupción es otro modo de extracción con beneficiarios exclusivos, que ha empobrecido y privado de sus derechos básicos a la mayoría de la población”. El declive de la actividad petrolera en este estado rentista y luego de instaurado el patrón de gran corrupción, volcó los esfuerzos al sistema basado en la extracción minera y en especial del oro. “Los proyectos de Guayana para superar el extractivismo petrolero, sobre la base de la industria metalmecánica y del desarrollo de las empresas hidroeléctricas, no resistieron los embates de la gran corrupción”, señaló Rangel. Sin embargo, varios capítulos del libro, hablan de salidas posibles que permitirían superar el gravísimo deterioro industrial y social. No obstante, estas salidas requieren repensar la institucionalidad vigente. En el libro “Por un país de propietarios, el petróleo no tiene la culpa” de Isabel Pereira y Rafael Quiñones, se señala que cuando el Poder Ejecutivo monopoliza la propiedad de las principales riquezas de la nación se convierte en amo, dueño y distribuidor, lo que da un inmenso poder para subordinar al resto de poderes, corromperse y causar desigualdad, exclusión y la lucha política polarizada. Grisanti también hace una propuesta de fortalecimiento institucional con el respeto de los principios republicanos, efectiva separación de los poderes, la creación de un fondo de petróleo, el cumplimiento de reglas macrofiscales, y dar prioridad al fortalecimiento del sistema educativo para forjar la sociedad del conocimiento y la innovación.

