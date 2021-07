Termómetro latino: Aldana apunta a pelear por el título

Entornointeligente.com / Junio nos dejó grandes victorias para los peleadores latinos y aunque esperar un mes casi perfecto como el que nos dieron el mexicano Brandon Moreno , el argentino Santiago Ponzinibbio , el ecuatoriano Chito Vera y el peruano Claudio Puelles , este mes ya tiene grandes noticias para contar.

The Ultimate Fighter por ESPN+ Con el regreso del reality show para su temporada 29 – The Return of The Ultimate Fighter: Team Volkanovski vs. Team Ortega , disponible a partir del 1 de junio por ESPN+ – puedes ir aquí para ver todas las temporadas de la serie que causó la explosión de las MMA en 2005, incluyendo:

• TUF 1: Team Liddell vs. Team Couture • TUF 3: Team Ortiz vs. Team Shamrock • TUF 18: Team Rousey vs. Team Tate • TUF 22: Team McGregor vs. Team Faber • TUF 28: Heavy Hitters

La sinaloense Irene Aldana fue una de las más emocionadas cuando vio a Moreno coronarse campeón de las 125 libras en UFC 263 y no desaprovechó la oportunidad que se le presentó en el siguiente pago por evento. Al igual que el español Ilia Topuria .

En el lado contrario, la buena racha para los mexicanos se vio cortada en el evento del pasado 17 de julio en el UFC APEX, pero el segundo semestre del año todavía tiene muchas oportunidades en el futuro.

Así el panorama de los latinos en las grandes promociones del MMA durante las últimas semanas.

Caliente Irene Aldana

Irene Aldana, a la derecha, golpea a Yana Kunitskaya durante el pleito entre ambas el 10 de julio. Jeff Bottari/Zuffa LLC Su nocaut de primer round ante Kutniskaya fue exactamente lo que se esperaba de ella. Luego de fallar en la báscula tenía que lavar el error con un buen desempeño y lo consiguió en UFC 264.

Su segundo nocaut con el gancho de izquierda, de nuevo ante una rival dentro del top cinco y con poco daño permitido. Luego de una lesión que la dejó fuera durante casi 10 meses tras la pelea con Holly Holm , Aldana está en posición de una pelea de contendiente y dependiendo como se mueva la división, podría estar peleando pronto por el campeonato.

Daniel Rodríguez

Uno de los pesos welter que ha pasado abajo del radar, pero con números impresionantes en el último año y medio. Debutó con victoria ante un veterano como Tim Means en febrero del 2020 en el UFC y desde entonces ha ganado cinco peleas y solo tiene una derrota en UFC 255.

Selecciones Editoriales Irene Aldana, un paso hacia el cinturón gallo 8d Carlos Contreras Legaspi | ESPN Digital Brandon Moreno quiere defender en noviembre 9d Carlos Contreras Legaspi | ESPN Digital 1 Relacionado El mexicoamericano venció al debutante Preston Parsons en el primer round el sábado pasado y se adaptó al cambio de rival sufrido apenas dos semanas antes. Parece listo para los nombres grandes de las 170 libras y ya pidió un combate ante Belal Muhammad.

Ilia Topuria

El peleador español es una estrella en potencia. Por segunda pelea consecutiva pronostica un nocaut en el primer round y lo cumple.

Parece cosa fácil cuando se trata de promocionar peleas, pero lo que hizo con Ryan Hall, al que neutralizó de forma magistral, con paciencia y poder cuando fue el momento de finalizarlo tiene temblando a muchos en las 145 libras.

La era de Ilia ya empezó y el peso pluma debe de alistarse.

FRIO Yair Rodríguez

Se suponía que Yair Rodríguez enfrentara a Holloway este mes. Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images La cartelera del 17 de julio debía tenerlo como estelar ante Max Holloway en Las Vegas, pero una lesión del ex campeón lo dejó fuera. Preocupa que tanto Max, como el presidente del UFC, Dana White no sean claros en cuanto a si la pelea será o no puesta agenda en una fecha nueva.

Yair parece muy motivado con este combate, pues hoy es el número tres del ranking y será muy complicado encontrarle una pelea más atractiva para su regreso.

Gabriel Benítez

El de Tijuana se llevó el bono a la pelea de la noche gracias al corazón que mostró en la pelea ante Quarantillo. A pesar de tener un pómulo severamente lastimado siguió peleando y mando al suelo al estadounidense en el tercer round.

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

Pero con todo y eso la derrota queda en su récord. Parece que el corte a 145 libras le está cobrando factura y la realidad es que en sus dos peleas en 155 libras durante el 2020 se vio muy bien. Un cambio de división podría traerle una bocanada de aire fresco a su carrera.

Montserrat Conejo

La desventaja en alcance y poder terminaron pesando ante Lemos. Aunque la detención parece temprana desde algunos ángulos, el réferi hizo su trabajo al cuidar su integridad ante el castigo al que fue sometida.

La peleadora mexicana enfrentaba a una posicionada apenas en su segunda aparición en el octágono y los momios de las apuestas la tenían muy desfavorecida. Es hora de volver al gimnasio y seguir trabajando de cara a su tercera pelea en el UFC.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com