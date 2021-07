Crece la expectativa por la proclamación del ganador de las elecciones presidenciales en Perú

Entornointeligente.com / (CNN Español) — En Lima, frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), seguidores del candidato a la presidencia de Perú por Perú Libre, Pedro Castillo, permanecen este lunes en carpas que han instalado en la calle hace más de un mes. Muchos no son de la capital.

“Fujimori nunca más”, grita un grupo de ellos. Manuel Céspedes, simpatizante del partido de Castillo, dice “estamos aquí para que se respete el voto popular”. Angélica Yaicalla, molesta, nos cuenta que “queremos que ya pronto se proclame a nuestro maestro presidente, Pedro Castillo… estamos en estas carpas durmiendo como animales por culpa de esa señora Keiko, y por culpa del representante del JNE”.

A unos mil metros, frente al Palacio de Justicia, también se han instalado carpas, son de los seguidores de la candidata Keiko Fujimori. Juan Carlos Palacio es uno de ellos: “Estamos acá un grupo de peruanos que ha venido, incluso de provincias, de diferentes regiones, a reclamar por la auditoría internacional que la candidata Fujimori ha reclamado al presidente Sagasti”.

“No queremos el comunismo, queremos la paz, la democracia”, reclama Aidé Vargas desde la puerta de la carpa donde duerme con varias frazadas. Hace frío en Lima y varias lloviznas han caído intensamente las últimas noches.

Ha pasado más de un mes desde que se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Perú aún no tiene presidente y se acerca el 28 de julio —día en que se celebra la independencia del país— y como es tradición, el primer mandatario Francisco Sagasti debe entregar el mando al ganador. Éste se conocerá en las próximas horas… o días, cuando el JNE lo anuncie tras haber culminado de resolver los recursos para anular mesas de votación que fueron presentados por el partido de Fujimori, Fuerza Popular. Fujimori denuncia fraude en las elecciones presidenciales por parte del partido de Pedro Castillo.

El domingo 11 de julio, Fujimori —durante un mitin con sus seguidores— expresó: "Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo".

En sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo, señaló que considera necesario reiterar al Jurado “su deber de exponer a la ciudadanía la máxima motivación en cada una de sus decisiones, ello dentro del plazo más breve posible atendiendo a la necesidad de contar con autoridades oficialmente proclamadas”. La Defensoría añadió que “no bastaría señalar que la pretensión de una organización política es improcedente, sólo citando el artículo del reglamento electoral, sin ponderar la situación frente al deber de proteger la voluntad popular expresada en el sufragio”.

Desde el 6 de junio, fecha en la que se llevó a cabo el balotaje, las concentraciones y marchas, tanto del partido de Castillo como del de Fujimori, no han cesado. El jueves, una de estas marchas protagonizadas por simpatizantes de Fuerza Popular intentó llegar hasta Palacio de Gobierno; mientras ello ocurría, el vehículo del ministro de Salud, Oscar Ugarte, fue atacado, según él mismo lo confirmó. Lo mismo ocurrió con una periodista del canal de noticias, Canal N. La fiscalía ha abierto investigación contra los responsables.

Keiko Fujimori en sus redes dijo que “Fuerza Popular rechaza todo acto de violencia que se haya realizado el día de hoy contra miembros de la prensa, la propiedad privada y el automóvil del ministro de Salud”.

El presidente Sagasti también se pronunció: “Lo que sí tenemos que decir es que no toleraremos ni vamos a tolerar desmanes ni vandalismos, ni mucho menos. Una cosa es ser neutral, un gobierno que respeta los derechos humanos y la libertad de expresarse y protestar pacíficamente, pero cuando se cruza la línea de la violencia y el vandalismo, ahí tenemos que actuar con firmeza”.

El lunes 28 de junio, Fujimori llegó hasta Palacio de Gobierno para dejarle una carta al presidente Francisco Sagasti pidiéndole que solicite a organismos internacionales una auditoría electoral. La carta de Fujimori fue respondida por el ministro de Justicia, Eduardo Vega, quien refirió que “en virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado, y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado”.

Con el mismo fin, representantes de Fuerza Popular viajaron a Washington para entregar una carta a la OEA. En un informe con fecha 11 de junio, la Misión de Observación Electoral de la Organización dijo sobre las elecciones en Perú: “La misión no ha detectado graves irregularidades”. Desde otros frentes, como el de la Unión Europea, se ha dicho que el proceso electoral en el país ha sido “libre y democrático”.

Este jueves, en Radio Santa Rosa, el presidente Sagasti se pronunció sobre las denuncias de fraude de Fuerza Popular: “¿Las elecciones para usted han sido limpias? Sí. ¿No hay ningún fraude para usted? Un fraude sistemático a nivel grande, no. Lo que hay son los pequeños errores materiales que hay en todo proceso electoral. ¿Pero usted cree que el ganador que proclame el Jurado Nacional de Elecciones es el ganador de la elección? Por supuesto y usted tiene que creerlo también si confía en el Jurado Nacional de Elecciones”. Sagasti añadió: “Hay un grupo de personas que cree, se han convencido, hablan entre ellos mismos, entre todos y se han hecho una burbuja para la cual no hay otra cosa nada más que explica este resultado, que mi candidato pierde, tiene que haber fraude. Seamos un poco más tranquilos, un poco más calmados, tratemos de ver las cosas no como queremos que sean sino como son”.

Lo cierto es que el JNE, que ha negado la posibilidad de un fraude, ha terminado ya de resolver los recursos que buscaban anular mesas de votación y que fueron presentados por el partido de Keiko Fujimori, con ello la proclamación de quien ocupe la presidencia los próximos 5 años se conocerá en horas o días. La pregunta es si este hecho cerrará un capítulo o abrirá uno nuevo en la historia del Perú que este 28 de julio celebra 200 años de su independencia. Pedro Castillo

