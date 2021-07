Certificado de vacinação passará a ser obrigatório para entrar em discotecas em Inglaterra

Entornointeligente.com / Os certificados de vacinação contra a covid-19 passarão a ser obrigatórios para entrar em discotecas e outros locais bastante lotados em Inglaterra, segundo anunciou o primeiro-ministro britânico apenas horas depois de as discotecas terem aberto pela primeira vez em 16 meses e de terem sido levantadas a maior parte das restrições para travar a propagação do novo coronavírus. Boris Johnson anunciou que a medida entrará em vigor a partir do final de Setembro, assim que todos os adultos tenham tido acesso às duas doses da vacina contra a covid-19.

“Devo avisar agora que, até ao final de Setembro, quando todos os maiores de 18 anos terão tido a oportunidade de serem vacinados com as duas doses, estamos a planear tornar a vacinação completa uma condição para entrada em discotecas e outros locais onde grandes multidões se aglomeram”, disse Johnson, citado pelo diário britânico The Guardian . Um resultado de teste negativo passará, a partir dessa data, a não ser suficiente para participar nestas actividades. Por outro lado, o governo não prevê aplicar medidas semelhantes aos bares e pubs .

A estratégia tem como objectivo incentivar os jovens a tomarem a vacina contra a covid-19. Segundo o primeiro-ministro britânico, aproximadamente 35% das pessoas entre os 18 e os 30 anos estão ainda por vacinar.

“Alguns dos prazeres e oportunidades mais importantes da vida provavelmente dependerão cada vez mais da vacinação”, disse Boris Johnson, dirigindo-se directamente aos mais jovens. O primeiro-ministro britânico mostrou-se ainda preocupado com um “risco contínuo” associado às discotecas na transmissão da covid-19.

A seu lado, Patrick Vallance, o principal conselheiro científico do governo, disse que as hospitalizações poderão aumentar para “muito mais” do que 1000 por dia — uma vez que o levantamento das restrições permite uma maior socialização — e alertou para a possibilidade de surgirem surtos associados a discotecas e eventos específicos. Por sua vez, Jonathan Van-Tam, subdirector-geral da Saúde de Inglaterra, destacou os riscos associados ao ajuntamento de pessoas que ainda não foram vacinadas em locais fechados e lotados.

Segundo o Guardian , a reviravolta provocou uma reacção imediata por parte dos deputados conservadores e do sector do entretenimento.

