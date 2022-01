Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Por Andréia Sadi

Cobre os bastidores de Brasília para o Jornal Hoje (TV Globo) e na GloboNews. Apresenta o Em Foco (GloboNews) e integra o Papo de Política (G1)

Técnicos da Anvisa veem lacunas e fragilidade em nota do Ministério da Saúde que pede liberação de autoteste Para fontes da agência ouvidas pelo blog, o documento enviado pela pasta de Queiroga não define uma política pública para implementar a autotestagem na prática.

19/01/2022 08h40 Atualizado 19/01/2022

1 de 1 Ministro Marcelo Queiroga em visita ao município de Lucena (PB) — Foto: Ascom/Ministério da Saúde Ministro Marcelo Queiroga em visita ao município de Lucena (PB) — Foto: Ascom/Ministério da Saúde

Integrantes da Anvisa avaliam como frágil e insuficiente o documento do Ministério da Saúde enviado à agência na semana passada com pedido para liberação do autoteste no Brasil. Nesta quarta-feira (19), a partir das 15h, está prevista uma reunião da diretoria para discutir se libera ou não a autotestagem no Brasil.

Desde o começo da discussão sobre o autoteste, a Anvisa deixou claro publicamente que a liberação do teste precisava vir acompanhada por uma política pública a ser definida – e enviada à agência – pelo Ministério da Saúde .

Para fontes da Anvisa ouvidas pelo blog nesta quarta-feira (19), o documento enviado pelo ministério de Marcelo Queiroga na sexta-feira passada não é uma política pública: é apenas uma nota com o pedido para implementar o autoteste.

Segundo o blog apurou, a nota preocupa técnicos pois não detalha como será feito, por exemplo, a inserção de dados de notificação do resultado dos testes, tampouco explica como o ministério fará a distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Até aqui, as informações do documento tratam da venda e orientação sobre o uso de testes na farmácia e por técnicos de farmácias, o que tem sido classificado como um erro por integrantes da Anvisa pois, além de excluir a população mais vulnerável do país, que não tem recursos para comprar um teste, diz que cabe ao técnico da farmácia orientar o cidadão sobre o que fazer com o resultado do teste nas mãos.

Testes de Covid: diferenças entre PCR, antígeno e autoteste

Em um trecho da nota sobre interpretação de resultados, por exemplo, o documento da Saúde diz que cabe ao farmacêutico ou ao farmacêutico responsável técnico “orientar às pessoas que adquirirem os testes conforme o resultado”.

Diante dessas impressões, trocadas em análises internas, o clima na Anvisa é de frustração com o documento e preocupação com o que chamam de “lacunas” do pedido.

A Anvisa , como disse o diretor da agência à GloboNews na semana passada, não quer perder tempo para liberar o autoteste, mas aguardava uma política pública detalhada sobre o tema.

Veja comentários de Andréia Sadi:

LINK ORIGINAL: G1 Globo

