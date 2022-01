Reino Unido anuncia fin de uso obligatorio de mascarilla

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció este miércoles en su intervención ante la Cámara de los Comunes que para el 27 de enero las autoridades dejarán de exigir el uso obligatorio de la mascarilla y el pase Covid

Entornointeligente.com /

El premier británico confirmó que la cuarentena para los positivos a Covid-19 se mantendrá, aunque su idea es retirar también esta medida en un futuro.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció este miércoles en su intervención ante la Cámara de los Comunes que para el 27 de enero las autoridades dejarán de exigir el uso obligatorio de la mascarilla y el pase Covid.

LEA TAMBIÉN:

Reino Unido con 438 muertes por Covid-19, mayor cifra en 11 meses

Según lo dicho por el premier, esta medida está basada en datos que reflejan que la actual ola de contagios propiciado por la expansión de la variante Ómicron ha llegado a su punto cúspide y debe comenzar a descender el número de casos.

Como parte del nuevo protocolo llamado Plan B, el Gobierno de Reino Unido detalló que muchas de las medidas restrictivas activas dejarán de tener vigencia; por ejemplo ya no se exigirá el teletrabajo a los ciudadanos, así como la mascarilla no será necesario siquiera en espacios cerrados como aulas.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On 19 January 108,069 new cases and 359 deaths in 28 days of a positive test were reported in the UK.

Our data includes the number of people receiving a first, second and booster dose of the #vaccine pic.twitter.com/pEyNP6zNrx

— UK Health Security Agency (@UKHSA) January 19, 2022 Johnson afirmó que confiará en el criterio de los connacionales y ya no criminalizarán a quienes decidan no usar tapabocas, sin embargo, las autoridades continuarán recomendando el uso de la mascarilla.

Medios locales pormenorizaron que se continuará exigiendo que los pacientes que resulten positivos a pruebas de Covid-19 permanezcan en cuarentena al menos cinco días aunque, el propio primer ministro dijo que la idea es que esta medida deje de existir en algún momento.

Este 19 de enero el Reino Unido informó sobre 108.069 nuevos casos de Covid-19 y 359 decesos provocados por causas asociadas a la enfermedad. Vale mencionar que este martes esa nación reportó 438 fallecimientos, la cifra más alta de los últimos 11 meses.

En esa nación ubicada en el continente europeo se ha vacunado totalmente más del 71 por ciento de la población y más del 54,4 por ciento ha recibido una dosis de refuerzo.

Entornointeligente.com