Recetas de cenas saludables para todos los días de la semana con las que no te aburrirás nunca

Entornointeligente.com / Pensar que cenar saludable es comerte un filete de pechuga a la plancha y una insípida ensalada, está muy lejos de la realidad. La cocina sana puede ser también sencilla y por supuesto, variada y deliciosa .

La clave para evitar que las cenas se descontrolen es siempre la organización. Por eso hacer un batch cooking semanal puede ser una gran idea si tenemos problemas de tiempo y si nos cuesta ponernos a cocinar al final de un largo día de trabajo.

En Trendencias Menú de batch cooking semanal para cocinar menos y comer mejor todos los días Hoy te proponemos algunas cenas saludables con las que no complicarte la vida y encontrar siempre un plato delicioso al final de tu día.

Cremas y sopas fáciles para una cena ligera Utilizando las verduras de temporada, las cremas pueden ser la solución ideal para una cena . Podemos tenerlas preparadas de antemano y solo darles un toque especial con diferentes toppings como quesos o semillas . Una crema como esta anisada de calabaza asada, zanahoria y patata , o una de calabacín que podemos hacer fácilmente en una olla de cocción lenta , son solo un ejemplo.

Crock-Pot SCCPRC507B Olla de cocción lenta digital para preparara multitud de recetas, 230 W, 4.7 litros, Acero Inoxidable

Hoy en Amazon por 48,99€ Para las sopas, olvida las de sobre y haz tus propios caldos en casa. Con estas recetas de base de pollo o verduras siempre podrás tener caldo listo si lo guardas en botes en el congelador, y te servirán de base para muchas elaboraciones como la de la sopa de verduras con espirales de calabacín y calabaza que te explicamos a continuación:

Ingredientes Para 4 personas Setas shiitake deshidratadas 10 g Jengibre fresco (un trocito) Diente de ajo (o uno asado) 2 laurel hoja Puerro (dos finos o uno grueso) Nabo blanco grande 1 Tomillo seco una buena pizca Orégano seco una buena pizca Calabacín (fideos) 200 g Calabaza sin piel (fideos) 200 g Miso rojo 5 ml Pimienta negra molida Sal aceite de oliva virgen extra Cilantro fresco hojas o perejil al gusto para servir Cómo hacer sopa ligera de verduras con fideos o espirales de calabacín y calabaza Dificultad: Fácil Tiempo total 40 m Elaboración 10 m Cocción 30 m Esta sopa no necesita pasta para estar deliciosa, porque usa un espiralizador de verduras para crear una sopa divertida, deliciosa y con un toque asiático que nos encanta.

Cortador de Verduras – Rallador de Verduras 4 en 1 Verduras Cortador,Calabacin Pasta,Cortador en Espiral Manual,adecuado para Zanahorias,Pepinos,etc

Hoy en Amazon por 11,99€ Algunos ejemplos más de sopas y cremas que puedes preparar puedes preparar:

Crema de brócoli, leche de coco y mascarpone Crema suave de zanahoria con langostinos y brotes Crema de remolacha y leche de coco Coliflor en sopa cremosa de verduras y calabaza Sopa huertana Sopa minestrone de verduras Sopa vegana de verduras con agua de coco Borsch, sopa de remolacha ucraniana Ensaladas ligeras para cenar No aburrirse comiendo ensalada es posible si seguimos la fórmula 1-2-3-4 que nos proponen en Directo al Paladar : una taza de algo saciante, dos cucharadas de algo crujiente, tres tipos de vegetales diferentes y cuatro tazas de hojas verdes . Si aún así no quieres andar pensando, puedes hacer alguna de estas opciones:

Ensalada tailandesa Ensalada de garbanzos, queso feta y aguacate Ensalada de judías verdes, rúcula, anchoas, queso y almendras crujientes Ensalada de tomate, alcachofas, calabaza y bacalao ahumado Ensalada de pulpo y aguacate Ensalada de brócoli, dátiles y pistachos con vinagreta templada En Trendencias Siete ensaladas con mango para comer sano pero con un toque diferente Recetas de pescados ligeros para una cena Si elegimos pescado para cenar lo mejor es elaborarlo al horno, a la plancha o al vapor . Para este último, podemos usar un estuche de vapor con el que lo cocinaremos en el microondas, sin manchar casi nada y conservando todos sus nutrientes.

Lékué – Estuche de vapor, 1-2 personas, color verde

Hoy en Amazon por 17,10€ Podemos preparar un papillote con verduras y un pescado blanco como la corvina o la merluza , o hacer elaboraciones algo más diferentes como este tajine marroquí o un original salmón “à la nage” . Otras opciones pueden ser:

Tiradito al ají amarillo Bacalao con patatas al vapor Hamburguesas de merluza Filete de salmón a la plancha con juliana de puerro al curry En Trendencias 51 recetas de pescados y verduras al horno para comer sano aunque no estés a dieta Recetas vegetarianas y veganas para el día sin carne Si este año has decidido reducir el consumo de carne, puedes proponerte hacer un lunes sin carne ( como en el libro de Raquel Bernácer del que ya te hablamos en este artículo ). Si no quieres renunciar a los huevos y el queso, te proponemos una frittata mediterránea con quinoa, ricotta y pesto o un delicioso gratinado de pimientos y tomate con huevo .

Lunes sin carne: Consejos y recetas para cuidar de tu alimentación y del planeta (Libro práctico)

Hoy en Amazon por 17,95€ Si por el contrario quieres apostar por una cena vegana, puedes probar salteado de brócoli, calabaza y tofu . Otras opciones de cenas veganas y vegetarianas podrían ser:

Wrap o rollo de claras con judías negras, maíz y aguacate Muffins de brócoli en microondas Salteado de pak choi con setas y huevo poché Falsos tallarines de zanahoria con salsa de tomate y champiñones Arroz de coliflor o colirroz con setas Tacos de lechuga con tofu marinado Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Fotos | Vitónica , Directo al Paladar

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com