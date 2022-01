¿Por qué el Ministerio del Interior y Fiscalía registran cifras diferentes de homicidios?

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

El criterio del Ministerio del Interior y el de la Fiscalía General de la Nación varía al momento de medir el número de homicidios que se registran en Uruguay año a año . Esto lleva a que las cifras de muertes violentas presentadas por parte de la cartera de gobierno sean diferentes, y generalmente inferiores, a las del Ministerio Público.

¿A qué responde? El Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior contabiliza las muertes que se efectuaron, precisamente, con intención de matar. En cambio, la Fiscalía “toma del Sistema de Gestión de Seguridad Pública los eventos que están caratulados como homicidio”, explicó ayer martes el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel .

“Ahí aparecen circunstancias que resultan ser situaciones que aparentemente eran un homicidio y terminan siendo un suicidio, por lo tanto no es un homicidio, y eso lo depura el observatorio”, agregó el jerarca.

Maciel explicó en ese sentido que ocurre lo mismo con los casos de legítima defensa “donde hay un eximente de responsabilidad”, como es el caso del policía que en un enfrentamiento “abate a un delincuente”. En un hecho de este tipo, si bien muere una persona, hay un eximente de responsabilidad.

Fuentes de Fiscalía explicaron a El País que el organismo incluye en la cuenta las investigaciones que, apenas iniciadas, son caratuladas como homicidio doloso. Mientras que para que el ministerio lo registre, es necesario que haya no solo una investigación, sino también una decisión judicial.

Un ejemplo claro de esta situación, explicaron, es el caso del vecino que mató a un hombre cuando se encontraba en una azotea . En ese hecho, la fiscal se encuentra investigando el caso bajo la carátula de homicidio, si bien al momento no se pidió ninguna imputación ni hay condena. Entonces, para la Fiscalía el caso está contando dentro de los homicidios, pero para el ministerio no, porque no hay resolución.

MIRA TAMBIÉN “¿Salen a decir que aumentó la violencia? pero si hay 24% menos de homicidios”, dijo Heber El subsecretario de la cartera remarcó que entre las aclaraciones que hace el observatorio en cada uno de sus informes anuales explica “que los únicos homicidios que toma el Ministerio del Interior son los homicidios intencionales e ilegales”.

Leyendo un documento del observatorio, señaló que se excluyen “expresamente” las muertes “causadas por negligencias, suicidios, accidentes, los que son frutos de actos de funcionarios policiales en cumplimiento de la ley y acciones realizadas por civiles en legítima defensa”. De todos modos, Maciel planteó que la cartera “cruza datos con Fiscalía para chequear esos puntos”.

En base a esto es que se registra una diferencia entre las mediciones de ambas instituciones. Mientras que en 2020 Interior registró 338 homicidios, la Fiscalía sumó en ese período 340.

Respecto a los datos de 2021, la cartera que dirige Luis Alberto Heber contabilizó 300 homicidios. La Fiscalía, por su parte, todavía no difundió los datos finales. Fuentes indicaron que será a comienzos de la próxima semana cuando se den las cifras de los homicidios que registraron el año pasado.

De todas maneras, el fiscal de Corte, Juan Gómez , el 29 de diciembre declaró a Telemundo (Canal 12) que hasta el 27 de diciembre del pasado año, se contabilizaron 309 homicidios . Esto es nueve más que lo anunciado ayer por el ministerio.

Ante esta diferencia, Maciel resaltó que “suponiendo” que se dieran como “válidos” los datos que presentó Gómez – 309 homicidios -, “la tendencia de consolidación a la baja sigue siendo la misma”, expresó en referencia a que en 2019 los homicidios para Interior sumaron 393 y en 2020 la cifra descendió a 338.

Heber por su parte, declaró que seguirán en contacto con Gómez para “poder saber cuál es la diferencia”, aunque enfatizó: “Nosotros esto lo venimos haciendo como se venía haciendo antes. No hemos cambiado nada. Ni personas, ni métodos”.

