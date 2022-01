¿Por qué atacar el revocatorio?

Entornointeligente.com / Veo con preocupación, que existe un sector chavista que se ha dedicado a atacar a los proponentes del revocatorio presidencial. No sé que se pretende con esa posición, pero, ratificando mi condición revolucionaria, les digo, es una figura Constitucional, establecida en el artículo 72 de la nuestra Carta Magna: “Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley . La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato”; de igual forma, su procedimiento está establecido en nuestro ordenamiento jurídico; por ello mi inquietud; ¿si el revocatorio forma parte de nuestra estructura jurídica, por qué tengo que atacar a nadie?, ¿o es que estas personas prefieren que la oposición siga con la insistencia de golpes de Estado, guarimbas, bloqueos, magnicidios, entre otras vías ilegales y contra el Estado de Derecho?.

Y, mosca, no es que apoyemos que sea revocado el Presidente, sino que esa es una figura de la vía democrática, la cual todo ciudadano tiene derecho a solicitar, previo cumplimiento de los requisitos que se establece en las normas correspondientes. Pero vamos a analizar de la manera más sencilla posible, en qué forma se activa tal referendo y la conveniencia o no que pueda interesar a cada sector.

El revocatorio es un proceso demasiado complejo, que aunque esté estipulado en la Constitución, lograr revocar a un mandatario es bastante difícil; ¿por qué?, veamos: 1. Admitida la solicitud, con el 1% de las firmas de apoyo de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente del CNE (REP); vamos al paso 2. El CNE autoriza la recolección de firmas en apoyo a la solicitud del proceso revocatorio, que debe ser al menos el 20% del REP; si tenemos un registro electoral de aproximadamente 21.159.846, se tendría que recoger y validar un total mínimo de más de 4.231.970 de firmas de personas, en apoyo al revocatorio; por supuesto, el trabajo de los revolucionarios sería verificar todo el proceso, y que esas firmas cumplan con los requisitos y no se cuelen menores de edad, extranjeros, muertos, entre otros.

Supongamos que la oposición llega hasta aquí con todo legal, bueno, viene lo más complicado, el CNE convoca el revocatorio para que el pueblo en general, diga si quiero o no que Maduro siga en la presidencia. 3. Convocado el revocatorio, con todos los electores del REP, a la oposición no solo le basta ganar ese proceso, sino que se deben cumplir dos requisitos conjuntamente, que la opción que apoya a los solicitantes gane, pero que también debe sacar, por lo menos, un voto más de lo que saco Maduro en las elecciones del año 2018; o sea tienen que sacar más de 6.248.864 votos. Como ven, la cosa no es mantequilla, yo diría, bastante difícil.

Otro punto a tomar en cuenta; suponiendo que se cumplan todos los pasos y lleguemos al revocatorio, la oposición, seguro no logra obtener la victoria; entonces, con esa derrota y desgaste opositor, el Presidente Maduro se fortalece y queda prácticamente listo para la reelección el año 2024, fecha en la cual corresponden las próximas elecciones presidenciales.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com